España atenta al riesgo de transmisión comunitaria tras subir casos de COVID

Madrid/Barcelona, 16 jul (EFE).- Los contagios por COVID-19 se aceleran en España, que ve crecer el número de nuevos brotes, mientras las autoridades regionales tratan de poner freno con confinamientos parciales y otras medidas como el uso obligatorio de mascarillas, ya aprobada en la mayoría de las regiones.

En las últimas 24 horas se produjeron 580 nuevos casos, 190 más que ayer, la mayoría de ellos (408) en Aragón y Cataluña, donde se da una "cierta transmisión comunitaria", según el portavoz del Ministerio de Sanidad, el epidemiólogo Fernando Simón.

Por ello, el doctor Simón insistió este jueves en que "no se puede bajar la guardia", a la vez que consideró muy importante hacer un esfuerzo en diagnosticar de manera precoz estos casos.

CATALUÑA Y ARAGÓN LOS PRINCIPALES FOCOS

Las regiones de Cataluña y de Aragón, en el noreste de España, son las más afectadas por casos de coronavirus, según el Ministerio de Sanidad, cuya situación de transmisión comunitaria hace que la tendencia de la pandemia en España sea “ligeramente ascendente”.

Cataluña registró durante las últimas 24 horas 1.293 nuevos positivos de COVID-19, de los que 884 -el 68,5 %- corresponden al Área Metropolitana de Barcelona, la zona más poblada de la región y que fue duramente afectada durante la etapa más dura de la pandemia.

Pero además de la capital catalana, hay otras dos zonas con brotes importantes, la ciudad de Lleida y su comarca y L’Hospitalet de LLobregat, la segunda ciudad más poblada de Cataluña después de Barcelona.

Por su parte, en Aragón hubo 272 nuevos casos de coronavirus más desde ayer, de los que 166 se dieron en Zaragoza, la capital y la quinta ciudad más importante de España, que reúne en toda su área metropolitana casi un millón de personas.

Ante el importante incremento de contagios, el Gobierno de Aragón apeló hoy a la responsabilidad de los zaragozanos para pedirles que no salgan de la ciudad ni de su zona de influencia para evitar la expansión de la pandemia.

MÁS CASOS PERO MENOS VICTIMAS

Lo positivo de la actual situación es que pese a que aumentan los casos, las víctimas mortales son muy pocas, tres en las últimas 24 horas y nueve en la última semana, debido, por una parte a la detección precoz, y por otra, a que los afectados son más jóvenes que en meses anteriores, en plena expansión de la pandemia, según los expertos.

Según explicó Simón, el aumento de brotes está vinculado sobre todo a los trabajadores temporeros del campo, que esta época se trasladan a distintas zonas de Aragón y Cataluña a recoger frutas y verduras, y al ocio, y en ambos casos, se trata de personas jóvenes.

Por otra parte, el aumento de pruebas PCR que se están haciendo en España permite detectar la enfermedad cuando aún no presenta síntomas o son muy leves, con lo que la enfermedad se puede tratar precozmente y además se "reduce el riesgo de que estas personas puedan transmitir", según Simón.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS EN MADRID

La situación que vive España la pudo conocer hoy el director general de la OMS, Tedros Adhanom, quien asistió en Madrid, junto con otras autoridades internacionales al homenaje de Estado organizado en la capital española a las víctimas de la pandemia de coronavirus.

Durante su estancia en la capital, analizó con el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, la situación epidemiológica en España y en el mundo por la pandemia de cornavirus.Ambos coincidieron en que la detección precoz, la vigilancia extrema y la concienciación de la ciudadanía son claves para contener al virus, explicó hoy el Ministerio de Sanidad.

El responsable de la OMS también mantuvo un encuentro con el rey Felipe VI, con quien también abordó el mismo asunto.

Adhanom también se reunió con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, quien le trasladó la necesidad de adoptar un pacto global por la salud, basado en la Agenda 2030 y en una recuperación socieconómica "sostenible".