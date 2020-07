Escuelas públicas de Puerto Rico combinarán clases presenciales y a distancia

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 16 jul (EFE).- Las escuelas públicas de Puerto Rico iniciarán el año escolar en agosto con una combinación de clases presenciales y a distancia para reducir el riesgo de contagios de coronavirus, explicó este jueves la gobernadora Wanda Vázquez.

La jefa del Ejecutivo señaló que todos los estudiantes no estarán a la vez en las escuelas como medida para controlar los contagios por COVID-19.

Vázquez no reveló detalles y aseguró que los pormenores se incluyen en un plan del Departamento de Educación que en breve se dará a conocer.

La gobernadora señaló que el objetivo es alcanzar un sistema de educación híbrido en el que algunas clases sean virtuales y otras presenciales.

"El plan ya está preparado. Lo principal es que lo hagamos de manera segura, ya que no queremos un brote", indicó.

Las clases en el sistema público de enseñanza está previsto que comiencen el próximo 17 de agosto, aunque se tendrá que escuchar todavía la opinión de los expertos en salud.

La gobernadora aseguró además que hay que prepararse para un año escolar diferente, en el que algunos niños no acudirán a las escuelas.

Destacó la compra de 300.00 computadoras para alumnos y maestros y adelantó que se trabaja en cómo proveer servicio de internet a los estudiantes.

Vázquez explicó, sin embargo, que las computadoras serán programadas para que dispongan de módulos y el material educativo que necesite cada alumno para sus clases, de modo que no sea indispensable el acceso a internet.

"Ningún niño puede quedar rezagado por la falta de recursos. Todos esos módulos de Educación van a estar en el disco duro de la computadora", aclaró.

El número de hospitalizados por COVID-19 por el coronavirus en Puerto Rico continúa este jueves en ascenso al pasar de 254 a 280, situándose como la jornada de la mayor cifra desde que comenzara la pandemia, según el último parte del Departamento de Sanidad.

En cuanto a pacientes en cuidados intensivos también siguió en ascenso, al ir de 18 a 25.

El número de personas conectadas a respiradores por la enfermedad también ha subido al ser de 11 ayer a 14 hoy, según los datos expuestos por el Departamento de Salud en su panel de datos sobre la COVID-19.

Los casos, entre confirmados y probables, superan los 7.000. Las muertes confirmadas suman 75 y las probables ascienden a 97, por lo que, el total de decesos es 172.