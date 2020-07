En el centro de las tensiones sino-estadounidenses, el futuro de Hong Kong es incierto

La draconiana ley de seguridad nacional de Pekín y el anuncio del presidente Donald Trump de poner fin al régimen económico preferencial de Hong Kong podrían convertir a este centro financiero internacional en una ciudad china corriente, afirman analistas.

Apreciada durante nucho tiempo por su estabilidad, Hong Kong se sumió el año pasado en una crisis sin precedentes que amenaza seriamente su condición de centro financiero mundial.

A fines de 2019, ya se encontraba en plena recesión por la guerra comercial sino-estadounidense y siete meses de enormes manifestaciones, con frecuencia violentas.

Desde entonces, la situación no ha conocido tregua y la ley impuesta por China a finales de junio podría asestarle un golpe fatal.

El objetivo de la ley de seguridad nacional es poner fin al movimiento de protesta contra la creciente injerencia de Pekín en el territorio.

El martes, respondiendo a esta ley, Trump anunció el fin del régimen económico preferencial brindado por Estados Unidos al territorio semi-autónomo.

También promulgó una ley que prevé sanciones contra aquellos funcionarios chinos encargados de aplicar las nuevas normas de seguridad para reprimir la disidencia.

- "Impacto devastador" -

Tanto analistas como multinacionales quedaron sorprendidos por la amplitud del decreto. "Es mucho más amplio y menos concreto de lo que esperaba, y me parece que Hong Kong va a sufrir tanto como China continental", declaró a la AFP Steve Tsang, director del instituto universitario sobre China, SOAS, de Londres.

El decreto estadounidense pone fin al trato preferencial vigente hasta ahora para el comercio con Hong Kong, el ingreso de ciudadanos con pasaportes de este territorio y la capacitación conjunta de fuerzas policiales. También revoca las excepciones de licencia para ciertas exportaciones.

La ley ("Hong Kong Autonomy Act") apunta a los funcionarios chinos, pero también a la policía hongkonesa e impone sanciones a individuos sospechosos de cercenar libertades.

"Hong Kong será tratado como China: sin privilegios especiales, sin tratamiento económico especial y no será receptor de tecnología sensible", señaló Trump.

Los bancos disponen de un año para dejar de negociar con funcionarios chinos acusados de socavar la autonomía hongkonesa.

"Los bancos revisan sus listas de clientes y los involucrados deberán cerrar sus cuentas", indicó a la AFP Andy Kwan, director del Centro de Estudios Económicos ACE.

China y el gobierno de Hong Kong condenaron esta ley y prometieron represalias.

"Sus actos son hipócritas y seguramente dañarán gravemente a empresas y ciudadanos estadounidenses", señaló Hong Kong.

"Llevará tiempo comprender el impacto de estas medidas (...), erigirán barreras comerciales y romperán profundos lazos financieros entre Hong Kong y Estados Unidos (...). Tendrá un impacto devastador para Hong Kong como puerta de entrada a los mercados occidentales", predice Julia Friedlander, de Atlantic Council (EEUU).

- ¿Competitiva? -

No obstante, Washington no ha desplegado toda la artillería pesada, según algunos medios, pues aún no ha tocado al dólar hongkonés, indexado respecto al estadounidense.

La diputada pro-Pekín Regina Ip, minimizó esto en declaraciones a Bloomberg. "Sólo llevará a los hongkoneses a contar más con China continental, para sostener nuestra prosperidad y estabilidad".

Carrie Lam, jefa del ejecutivo hongkonés, señaló la semana pasada que los medios financieros no están inquietos.

Tras la imposición de la ley de seguridad, el índice bursátil local Hang Seng aumentó más del 10%, merced a inversiones de China continental. Y, en virtud del gran volumen de inversiones internacionales, pocos creen en una fuga de capitales de golpe.

"Se necesitará tiempo e imposición de procedimientos antes que la multinacionales tomen decisiónes respecto a sus actividades en Hong Kong", estima Steve Tsang.

Pero entre la ley de seguridad y la dura posición de Trump respecto a Pekín, harán a Hong Kong menos atractiva que Shanghái y Shenzhen, añade.

Sí cree que los financieros se preguntarán "si Hong Kong ofrecerá siempre ventajas frente a otras ciudades chinas competitivas".

