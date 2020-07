El presidente argentino pide preservar los DD.HH en Venezuela pero condena el bloqueo

El presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Buenos Aires, 16 jul (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseveró este jueves que su posición hacia Venezuela sigue siendo de "preocupación" por que se preserven allí los derechos humanos, condenar el bloqueo que sufre y pedir que sean los propios venezolanos quienes solucionen la crisis, sin interferencia extranjera.

"Yo hago todo lo posible para que Venezuela encuentre una salida y yo quiero que los venezolanos sean capaces de juntarse a dialogar y resolver el problema", aseveró el mandatario en declaraciones a radio AM 750.

POLÉMICA TRAS REUNIÓN DE LA ONU

El miércoles, el discurso en una reunión de la ONU que realizó el embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra, Federico Villegas, fue interpretado por medios argentinos como un viraje en la política respecto al Gobierno de Nicolás Maduro, a quien el Ejecutivo de Fernández, al contrario que su antecesor Mauricio Macri (2015-2019) nunca ha desconocido.

Ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Villegas dijo que su país instaba a "una negociación política inclusiva basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos" en Venezuela, ante la "grave crisis política, económica y humanitaria" que atraviesa ese país.

"Lamentablemente se sesga la información y se termina diciendo una parte", lamentó el presidente acerca de la interpretación que hizo la prensa local de ese discurso.

La declaración vertida por Argentina en esa reunión, según explicó Fernández, dice lo que siempre ha dicho su Gobierno: "preservar los derechos en cualquier lugar del mundo, estar en contra del bloqueo que padece Venezuela y pedir que sean los venezolanos los que encuentren una salida a la convivencia democrática sin interferencia de terceras potencias".

"Yo no voy a promover ningún golpe de Estado contra un presidente. No creo en eso, por eso nunca he reconocido tampoco la autoridad del Gobierno boliviano actual. No lo voy a hacer. Yo soy un hombre de la democracia", remarcó.

PERMANENCIA EN EL GRUPO DE LIMA

Acerca de la permanencia de Argentina en el Grupo de Lima, alianza de países que desconoce a Maduro y apoya al líder opositor Juan Guaidó, Fernández ratificó que su país "no ha renunciado" a ser miembro "pero no participa".

"En el Grupo de Lima permanecemos diciendo que no estamos de acuerdo con lo que el Grupo de Lima hace", enfatizó, convencido de que ese organismo, al que se adhirió el Gobierno de Macri, fue creado como el Prosur, "a solo efecto de eliminar" la Unión de Naciones Suramericanas "y fue absolutamente hecho con una argumentación ideológica".

Sobre la presunta violación de derechos humanos en Venezuela, se mostró tajante.

"Yo veo con preocupación cosas que pasan no solo en Venezuela, en Ecuador o en Bolivia. Estoy muy preocupado porque los derechos humanos para cualquier argentino de bien, después de lo que nos tocó vivir -en referencia a la última dictadura (1976-1983) es obligación que nosotros nos preocupemos", señaló.

"Pero eso no significa que nosotros avalemos cuestiones que tienen más que ver con la geopolítica que la política real de los pueblos, como el bloqueo económico a Venezuela, o como la idea de que hay que intervenir a Venezuela para hacer una democracia a medida de otros", recalcó.

Acerca de las próximas elecciones parlamentarias venezolanas, Fernández consideró que el gobierno de Maduro "ha abierto canales como para darle mayor participación a la oposición y darle mayor transparencia a los comicios".

COMPARACIÓN CON CHILE

"Me llamaba mucho la atención que los medios estaban preocupados porque alguna vez el Gobierno de Maduro había detenido a 1.800 personas no estaban preocupados por la detención de más de 2.500 que habían ocurrido en Chile en situaciones de extrema violencia", reprochó.

En la entrevista radial, Fernández aduló al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).

"Es mi mayor referencia en materia de Venezuela, y hablo permanentemente con el y escucho permanentemente lo que dice", concretó.

En definitiva, insistió en que la posición de Argentina no varió u él mismo se expresó de la misma forma en la reciente cumbre virtual de países del G20.

"Cuando reclamé a los lideres del mundo que Argentina ve con mucha preocupación que en medio de la pandemia se condene a pueblos como el venezolano y el cubano a bloqueos económicos que solo conduce a la miseria de los pueblos", concluyó.