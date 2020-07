El mundo reducía la pobreza multidimensional, hasta que llegó el coronavirus

Una tienda de campaña utilizada por personas sin techo para resguardarse del frío y la lluvia es vista en la ribera del río Mapocho en Santiago de Chile. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Naciones Unidas, 16 jul (EFE).- Nuevas cifras publicadas este jueves por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (UNDP) muestran que el mundo estaba progresando en el objetivo de reducir la pobreza multidimensional, que tiene en cuenta no sólo el salario de las personas, sino el acceso a varios servicios básicos, pero con la pandemia del coronavirus, esa mejora está en riesgo.

Los datos, revelados en un informe por esta agencia de la ONU y por la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI, sus siglas en inglés), apuntan que 65 de los 75 países estudiados habían reducido notablemente sus niveles de pobreza multidimensional entre 2000 y 2019, entre los que destaca Sierra Leona, que fue el que progresó con mayor rapidez.

Entre los diez países de mayor progreso en este sentido, siete son del África Subsahariana, entre ellos Costa de Marfil, Guinea, Liberia, Mauritania o Ruanda.

India, por su parte, vio el mayor número de personas saliendo de la pobreza multidimensional, que se calcula observando, además del estado financiero, el acceso a agua, educación, electricidad y comida.

Entre 2005 y 2015, unas 270 millones de personas en este país consiguieron escapar la pobreza multidimensional, mientras otras 70 millones de personas hicieron lo propio en China desde 2010 hasta 2014, y en Bangladesh 19 millones más desde 2014 a 2019.

Sin embargo, advierte la OPHI, el coronavirus podría tener un fuerte impacto en estos importantes avances a nivel mundial.

"La COVID-19 está teniendo un profundo impacto en el desarrollo", señaló la directora de la OPHI, Sabina Alkire. "Pero estos datos -de antes de la pandemia- ofrecen un mensaje de esperanza", agregó.

Aunque aun no se dispone de información suficiente para calcular el aumento de la pobreza multidimensional después de la pandemia, simulaciones en 70 países en vías de desarrollo basados en el impacto anticipado del virus sugieren que este podría afectarlo profundamente.

En tres situaciones en las que si un 10, 25 o 50 por ciento de las personas que viven en la pobreza multidimensional comienzan a sufrir de malnutrición, y la mitad de los niños en edad de asistir a la escuela primaria dejan de ir, se podría volver a niveles de pobreza de hace 8 o 10 años.

Pero sólo analizando la nutrición, si no se previenen los niveles de malnutrición que se estima sucederán con el coronavirus, el retroceso podría ser de entre 3 y 6 años.

“La COVID-19 es la última crisis en golpear al mundo, y el cambio climático garantiza que van a venir más. Cada una de ellas afectará a los pobres de muchas maneras", apuntó el representante de UNDP Pedro Conçeicão.

"Más que nunca, debemos trabajar en afrontar la pobreza -y la vulnerabilidad a la pobreza- en todas sus formas. Es por ello que el Índice de Pobreza Multidimensional es tan importante", aseveró.

De los 1.300 millones de personas que aun viven en la pobreza multidimensional, señala el informe, la mitad de ellas no han cumplido aun los 18 años, mientras que 107 millones son mayores de 60.