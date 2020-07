El desempleo en el Reino Unido se mantiene en el 3,9 %

Una mujer se dirige a la entrada de un centro de empleo en Londres, Reino Unido. EFE/Hannah Mckay/Archivo

Londres, 16 jul (EFE).- El número de asalariados con empleo fijo en Reino Unido bajó en 649.000 personas en los tres meses de marzo a junio, y la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 3,9 %, informó este jueves la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, en inglés).

El número de ciudadanos que se acogió a las ayudas estatales, incluyendo aquellos con empleo, fue de 2,6 millones.

Las cifras, según la ONS, aunque reflejan el impacto que el confinamiento por la pandemia de la COVID-19 ha tenido en el mercado laboral del Reino Unido, no son tan negativas como se esperaba, porque más de 9 millones de personas se han acogido al programa estatal de ayuda para la retención de empleo, smilar a los ERTE españoles.

De este modo, la gente que está sin empleo no está activamente buscando uno, señaló la ONS.

"Ahora hay muchas más personas sin trabajo que no buscan trabajo que antes de la pandemia", dijo Jonathan Athow, analista de la ONS.

Mediante este sistema, el Gobierno británico cubre el 80 % de los salarios mensuales de compañías obligadas a cerrar por el virus.

Este paquete de ayudas, al que se han acogido 9,4 millones de ciudadanos (con un coste para el Estado de 27.400 millones de libras o 30.500 millones de euros), se eliminará gradualmente de aquí a octubre, por lo que la cifra de desempleados es posible que aumente en los próximos meses, señalaron los expertos.

El número de personas que recibieron el subsidio por desempleo aumentó en 1,6 millones entre febrero y abril, mientras que la tasa de desempleo en esos meses fue del 3,9 %.