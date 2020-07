Del Castillo: "Quiero volver a interpretar a Teresa"

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Kate del Castillo creyó que su trabajo en “La Reina del Sur” había terminado, pero Telemundo tuvo otros planes: la exitosa serie sobre una capa de la droga volverá en una tercera temporada.

“Por años no la quería hacer porque me parecía que era un éxito tan increíble que simplemente lo quería dejar así”, dijo Castillo en una entrevista con The Associated Press el miércoles, en la víspera del anuncio de la cadena. “Pero simplemente quiero volver a interpretar a Teresa”.

El inicio del rodaje aún no tiene fecha; las restricciones debido a la pandemia del coronavirus han paralizado incontables producciones de cine y TV alrededor del mundo. Telemundo, sin embargo, prevé estrenarla en 2021.

“La Reina del Sur” está basada en la novela homónima del autor español Arturo Pérez-Reverte, quien regresará para construir la trama de esta nueva entrega. También estarán de vuelta los actores Isabella Sierra, Humberto Zurita y Lincoln Palomeque.

“Si no estaba involucrado él (Pérez-Reverte) no quería hacerlo porque para mí es esencial en esto”, dijo Del Castillo en una videollamada desde su casa en Los Ángeles. “Al igual que en la segunda temporada, hará toda la estructura de la tercera ¡y tiene muchas cosas que decir! Es una mente increíble”.

La narcotraficante Teresa Mendoza, a quien vimos por última vez en la segunda temporada de 2019 — ocho años después del debut de la serie — se ha mantenido siempre como una mujer fuerte pese a todos los obstáculos que enfrenta, incluyendo traiciones, muertes y el secuestro de su hija, con quien la vemos finalmente reunida al término de la segunda temporada.

Esto es algo que resuena con la actriz, quien hace cuatro años pasó por momentos complicados por su contacto con Joaquín “El Chapo" Guzmán, líder en la vida real del cártel de Sinaloa mexicano.

“Siempre pienso sobre Teresa de esa manera. Incluso en la primera temporada, cuando no había pasado nada con el caso del Chapo, siempre he sentido que estoy caminando, a veces corriendo, con ella de la mano”, dijo Del Castillo.

“La metáfora de su vida y la mía y estas cosas muy similares que nos suceden, me hacen aprender mucho de ella", agregó. "Además, para ser actor tienes que salir a la calle y vivir. Creo que he vivido mucho a lo largo de mi vida... Me siento una persona mucho mejor y una mejor actriz. Para mí todas las experiencias son buenas”.

En 2017, Del Castillo demandó al gobierno mexicano del entonces presidente de Enrique Peña Nieto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el trato que recibió cuando era buscada por su relación con El Chapo, quien actualmente está preso en Estados Unidos. La actriz ha dicho que tuvo contacto con el narcotraficante porque quería hacer una película sobre su vida.

“Ha sido burocrático y llevará mucho tiempo”, dijo Del Castillo sobre el caso. “Hemos avanzado bastante... El gobierno actual lo heredó, pero ese es su trabajo, tienen que hacer algo al respecto”.

Del Castillo, quien ha aparecido en películas como “Bad Boys for Life” (“Bad Boys para siempre”) y The 33 (“Los 33”), ha buscado personajes desafiantes para su carrera. En 2012 interpretó a una mujer trans en la cinta “K11” de Jules Stewart, un papel del que se siente orgullosa.

En años y meses recientes, actores de raza o identidad de género distinta a las de sus personajes han optado por dar paso a colegas que realmente sean de estos grupos. El mes pasado, por ejemplo, se anunció que Kristen Bell ya no haría la voz del personaje de raza mixta Molly Tillerman en la serie animada “Central Park”. Y en 2018, días después de recibir un aluvión de críticas, Scarlett Johansson decidió no interpretar a una persona trans en “Rub & Tug”.

En su caso, y tras su experiencia como productora de “Cuando conocí al Chapo”, Del Castillo estaría dividida ante esta disyuntiva.

“Si soy productora me encantaría tener a una trans real, pero como actriz me encanta el reto y tras haber interpretado a una en 'K11' para mí fue un reto enorme y aprendí muchísimo”, dijo Del Castillo, al tiempo que afirmó que las mujeres trans son mujeres y sigue aprendiendo sobre ellas.

“Gracias al niño Jesús por este trabajo increíble que me ha llevado a lugares increíbles y a conocer gente increíble y un poco más de la humanidad”, expresó.