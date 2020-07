Cruz Azul vence en penaltis a los Tigres y se clasifica a la final

Fotografía de archivo donde los jugadores de Cruz Azul celebran una anotación. EFE/José Méndez/Archivo

México, 15 jul (EFE).- El Cruz Azul derrotó este miércoles por 4-3 en serie de penaltis a los Tigres UANL, con una destacada actuación del joven guardameta Andrés Gudiño y se convirtió en el primer finalista de la Copa por México, previa del Apertura del fútbol mexicano.

El colombiano Luis Quiñones le dio ventaja a los 'felinos' del entrenador argentino Ricardo Ferretti, mientras el chileno Igor Lichnovsky anotó en tiempo de descuento por los Azules para decretar un 1-1 y el desempate por penaltis.

En la serie de cinco disparos, por los Tigres anotaron el francés André Pierre Gignac y los mexicanos Jesús Dueñas y Carlos Salcedo y fallaron Quiñones y el brasileño Rafael Carioca, ambos gracias a atajadas de Gudiño.

Por el Cruz Azul anotaron los mexicanos Alexis Gutiérrez y Orbelín Pineda y el uruguayo Jonathán Rodríguez y erraron el argentino Milton Caraglio y Adrián Aldrete.

La ronda seis, definitiva, empezó con un golpe al travesaño del argentino Guido Pizarro, que le costó la eliminación a los Tigres, después de que el mexicano Julio César Domínguez venciera al portero argentino Nahuel Guzmán.

La primera mitad fue de poco ritmo y enredo en la mitad de la cancha, con dominio alterno. Los Azules comenzaron mejor y concretaron algunas llegadas, de poco peligro.

En el minuto 33, Lichnovsky, en un intento de evitar un remate del francés André Pierre Gignac, disparó a su propia puerta y estuvo cerca de vulnerar al guardameta José de Jesús Corona, quien despejó.

Los 'felinos' tomaron ventaja en el minuto 35 con un tiro de esquina en el que Quiñones se sacudió la marca y convirtió con un cabezazo.

El Cruz Azul salió en busca de la igualada, piso el área rival, más no concretó.

En la segunda parte, el Cruz Azul comenzó mejor. En el 53 el peruano Yoshimar Yotún disparó por fuera y un par de minutos después remató de zurda y por poco margen no consiguió la igualada

El entrenador de Cruz Azul, el uruguayo Robert Dante Siboldi, envió a la cancha en el minuto 65 a Caraglio en busca de aumentar la ventaja, pero el equipo no mejoró.

El Tigres creó peligro con un disparo de Gignac en el minuto 86, después de lo cual los celestes se fueron a la ofensiva y tuvieron la posibilidad del empate, pero Alexis Gutiérrez le pegó mal a la pelota de cabeza, después de recibir un servicio con todo a favor, la jugada más clara de su equipo en el partido hasta ese momento.

Lichnnovsky aceptó un centro en un tiro libre en el minuto 92 y de cabeza rescató la igualada.

Este jueves el América se enfrentará a las Chivas de Guadalajara en el Clásico del fútbol mexicano. El ganador disputará el título en la final ante Cruz Azul.