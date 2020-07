Coronavirus.- Irlanda pausa su desescalada y pospone la apertura de pubs hasta el 10 de agosto ante el aumento de casos

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Irlanda ha decidido suspender la entrada del país en su fase cuatro de la desescalada, lo que implica que la apertura de pubs queda pospuesta hasta el 10 de agosto, en el marco de un incremento en los casos de coronavirus.



Irlanda tendría que pasar de fase, la última prevista en su plan de desescalada, el próximo lunes, pero ha congelado el avance otras tres semanas después de una reunión del Ejecutivo celebrada este miércoles. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha reconocido que la decisión de pausar la reapertura puede resultar "decepcionante".



Además de la reapertura de pubs, que actualmente actúan como restaurantes, la fase cuatro contemplaba las reuniones sociales de 100 personas bajo techo y de 500 al aire libre. No obstante, la suspensión implica que las reuniones se mantendrán como hasta ahora, con 50 personas a cubierto y 200 al aire libre, según ha informado 'The Irish Times'.



En este contexto, y debido a las preocupaciones existentes sobre la propagación del coronavirus en fiestas que se celebran en casas particulares, Martin ha informado de que los visitantes a viviendas se han limitado a diez personas, que no tienen permitido visitar más de cuatro casas distintas.



Asimismo, se mantiene el aviso dirigido a la población para que eviten todos los viajes no esenciales al extranjero y se hará obligatorio el uso de mascarillas en tiendas.



El Equipo Nacional de Emergencias de Salud Pública irlandés ha reconocido estar "preocupado por la trayectoria" del coronavirus en Irlanda. El director médico interino del Departamento de Salud de Irlanda, Ronan Glynn, ha advertido de que la pandemia "no se ha acabado" y se está acelerando en todo el mundo. Hasta el momento, Irlanda ha confirmado más de 25.000 casos de coronavirus, incluidas más de 1.700 muertes.