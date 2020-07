Coronavirus.- Bolsonaro anuncia que ha vuelto a dar positivo por la COVID-19 en una nueva prueba diagnóstica

25/06/2020 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con mascarilla POLITICA INTERNACIONAL Marcos Correa/Palacio Planalto/d / DPA



Brasil confirma casi 40.000 casos de coronavirus en las últimas 24 horas



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha informado este miércoles de que ha vuelto a dar positivo por la COVID-19 en una nueva prueba que se ha realizado, después de ser diagnosticado con la enfermedad hace más de una semana.



De forma paralela, ha informado de que está sigue tomando hidroxicloroquina, un fármaco antipalúdico sin eficacia demostrada contra la COVID-19, y que le ha "funcionado".



"No recomiendo nada. Recomiendo que vayas a tu médico y hables con él. Al mío, en este caso, un médico militar, se le recomendó hidroxicloroquina y funcionó. Estoy bien, gracias a Dios", ha dicho Bolsonaro en una transmisión difundida a través de sus redes sociales y recogida por G1.



"Esperamos que en los próximos días me haga un nuevo examen y, si Dios quiere, todo saldrá bien para que podamos volver pronto", ha agregado. El presidente participa en reuniones por videoconferencia, aunque se le ha podido ver con frecuencia paseando por el Palacio de Alvorada.



En un comunicado, la Secretaría de Comunicación de Brasil ha precisado que Bolsonaro "permanece en el Palacio de Alvorada, residencia oficial, y continúa acompañado por el equipo médico de la Presidencia", aunque no ha especificado nada referente al aislamiento.



Bolsonaro, que siempre se ha mostrado escéptico ante las medidas preventivas para evitar contagios de la COVID-19 que recomiendan los expertos, comenzó a sentir síntomas de la enfermedad el pasado domingo 5 de julio. Los síntomas empeoraron al día siguiente, cuando tuvo fiebre y malestar.



CASI 40.000 CASOS NUEVOS



Entretanto, el Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado un total de 39.924 nuevos casos de coronavirus en el país, por lo que el balance global se ha elevado hasta los 1.966.748 positivos. Además, en las últimas 24 horas, se han constatado 1.233 nuevas muertes por la COVID-19, que suman 75.366 en total.



Además, las autoridades sanitarias han destacado que 1.255.564 personas ya se han recuperado del coronavirus en Brasil, un número mayor que los casos que permanecen activos, 635.818.



Por su parte, el balance que ofrece la alianza de medios surgida para contrarrestar la falta de transparencia del Ejecutivo brasileño en torno a la situación de la pandemia en el país, ha cifrado las muertes totales en 75.523 y los casos en 1.970.909.



Tras contabilizar los datos que ofrecen los departamentos de Salud estatales, los medios, entre los que destacan G1 o 'Folha de Sao Paulo', han señalado que se han registrado 39.705 casos y 1.261 muertes en las últimas 24 horas.