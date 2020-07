Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- La economía de China está creciendo nuevamente; otra semana con más de 1 millón de solicitudes de ayuda por desempleo, y es día de decisión del BCE.

Repunte de China

La economía china creció un 3,2% en los tres meses hasta junio respecto al año anterior, superando el pronóstico medio de una expansión de 2,4%. Hubo algunas señales preocupantes detrás de la cifra general, con un gasto del consumidor más débil de lo esperado. Por otra parte, el presidente Xi Jinping intentaba tranquilizar a los líderes de empresas mundiales sobre hacer negocios en China en medio del intento de EE.UU. de aislar a la segunda mayor economía del mundo.

Solicitudes por desempleo

Según el consenso, las solicitudes semanales por desempleo caerán a 1,25 millones cuando los datos se publiquen a las 8:30 am, hora de Nueva York. Se espera que las reclamaciones existentes caigan a 17,5 millones. Con el repunte del virus en algunos estados (justo cuando el apoyo gubernamental a las empresas se está agotando) existe el temor de un nueva ola de despidos. El fin inminente de las ayudas federales adicionales de US$600 a la semana está aumentando la presión, y los políticos en Washington siguen estancados en las conversaciones nuevo estímulo.

Nada nuevo

Se espera que el Banco Central Europeo mantenga las tasas de interés sin cambios y su programa de compra de bonos de emergencia en 1,35 billones de euros (US$1,5 billones) cuando anuncie la nueva decisión de política monetaria a las 7:45 am. Las perspectivas para la región siguen siendo inciertas ya que los políticos no se ponen de acuerdo sobre un paquete de estímulo fiscal. Es probable que la presidenta Christine Lagarde se enfrente a preguntas sobre otras medidas políticas en la conferencia de prensa que comienza a las 8:30 a.m. En noticias de bancos comerciales, Morgan Stanley y Bank of America Corp. informan beneficios, con mayores expectativas tras unos resultados mejores de lo previsto de otros bancos esta semana.

Caída de los mercados

El dato peor de lo esperado del consumo chino y algunas reevaluaciones del progreso de la vacuna están lastrando la confianza. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 1,5%, mientras que el Topix de Japón cerró con un 0,7% menos. En Europa, el índice Stoxx 600 había retrocedido un 0,7% a las 5:50 am ya que unos resultados decepcionantes agravan la presión de ventas antes de la decisión del BCE. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una caída al inicio de la sesión, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,623% y el oro caía.

También hoy...

Se espera que las ventas minoristas de EE.UU. en junio muestren un crecimiento del 5% en el mes respecto a mayo. Los datos se publican al mismo tiempo que las solicitudes de desempleo. También a las 8:30 am, se publican las perspectivas comerciales de la Fed de Filadelfia para julio. Los inventarios de negocios de EE.UU. en mayo y el índice del mercado inmobiliario de NAHB de julio salen a las 10:00 am. Los datos de flujo de TIC se publican a las 4:00 pm. Además de los bancos de Wall Street, Johnson & Johnson, Abbott Laboratories y Netflix Inc. informan resultados.

