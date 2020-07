Ciencia.-Se ratifica la edad del Universo en 13.800 millones de años

16/07/2020 Telescopio ACT POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA STONY BROOKS UNIVERSITY



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Observaciones del Telescopio de Cosmología de Atacama (ACT) ratifican que el cosmos tiene unos 13.800 millones de años. Coinciden con los cálculos de la misión Planck y refutan mediciones que apuntaban a un universo cientos de millones de años más joven.



El equipo de investigación de ACT es una colaboración internacional de científicos de 41 instituciones en siete países. Científicos participantes de la Universidad de Stony Brook desempeñan un papel esencial en el análisis del fondo cósmico de microondas (CMB): la luz de resplandor del Big Bang.



"En el trabajo dirigido por Stony Brook, estamos restaurando la 'foto del bebé' del universo a su estado original, eliminando el desgaste del tiempo y el espacio que distorsionó la imagen", explica en un comunicado el profesor Neelima Sehgal, coautor de los nuevos estudios al respecto. "Solo al ver esta foto o imagen del bebé más nítida del universo, podemos entender mejor cómo nació nuestro universo".



La obtención de la mejor imagen del universo infantil, explica el profesor Sehgal, ayuda a los científicos a comprender mejor los orígenes del universo, cómo llegamos a dónde estamos en la Tierra, las galaxias, a dónde vamos, cómo puede terminar el universo y cuándo final puede ocurrir.



El equipo de ACT calcula la edad del universo midiendo su luz más antigua. Otros grupos científicos toman medidas de galaxias para hacer estimaciones de la edad del universo.



La nueva estimación de ACT sobre la edad del universo coincide con la proporcionada por el modelo estándar del universo y las mediciones de la misma luz realizada por el satélite Planck. Esto agrega un nuevo giro a un debate en curso en la comunidad de astrofísica, dice Simone Aiola, primer autor de uno de los nuevos artículos sobre los hallazgos.



"Ahora hemos encontrado una respuesta en la que Planck y ACT están de acuerdo", dice Aiola, investigador del Centro de Astrofísica Computacional del Instituto Flatiron en la ciudad de Nueva York. "Habla del hecho de que estas mediciones difíciles son confiables".



En 2019, un equipo de investigación que midió los movimientos de las galaxias calculó que el universo es cientos de millones de años más joven de lo que predijo el equipo de Planck. Esa discrepancia sugirió que podría ser necesario un nuevo modelo para el universo y despertó la preocupación de que uno de los conjuntos de mediciones podría ser incorrecto.



La edad del universo también revela qué tan rápido se está expandiendo el cosmos, un número cuantificado por la constante de Hubble. Las mediciones ACT sugieren una constante de Hubble de 67,6 kilómetros por segundo por megaparsec. Eso significa que un objeto a 1 megaparsec (alrededor de 3,26 millones de años luz) de la Tierra se aleja de nosotros a 67,6 kilómetros por segundo debido a la expansión del universo. Este resultado coincide casi exactamente con la estimación previa de 67,4 kilómetros por segundo por megaparsec del equipo de satélites de Planck, pero es más lenta que los 74 kilómetros por segundo por megaparsec inferidos de las mediciones de galaxias.



"No tenía una preferencia particular por ningún valor específico: iba a ser interesante de una forma u otra", dice Steve Choi de la Universidad de Cornell, primer autor de otro artículo. "Encontramos una tasa de expansión que está en la estimación del equipo de satélites de Planck. Esto nos da más confianza en las mediciones de la luz más antigua del universo".



A medida que ACT continúe haciendo observaciones, los astrónomos tendrán una imagen aún más clara del CMB y una idea más exacta de cuánto tiempo hace que comenzó el cosmos. El equipo de ACT también examinará esas observaciones en busca de signos de física que no se ajusten al modelo cosmológico estándar. Una física tan extraña podría resolver el desacuerdo entre las predicciones de la edad y la tasa de expansión del universo derivadas de las mediciones del CMB y los movimientos de las galaxias.