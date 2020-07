Ciencia.-Los hicsos no gobernaron el Antiguo Egipto por invasión sino por arraigo

01/01/1970 Selle el amuleto con el nombre del faraón hicso Apophis POLITICA SOCIEDAD THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART (CC0)



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Los hicsos, que gobernaron durante la XV dinastía del antiguo Egipto, no eran invasores extranjeros, sino un grupo que ascendió al poder desde dentro.



Los hicsos gobernaron partes de Egipto entre aproximadamente 1638-1530 a. C. La historia común es que los hicsos fueron invasores de una tierra lejana, pero esta idea ha sido cuestionada. La evidencia arqueológica sí vincula la cultura hicsos con un origen en el Cercano Oriente, pero no está claro exactamente cómo llegaron al poder.



En este estudio, publicado en PLOS ONE, el investigador Chris Stantis, de la Universidad de Bournemouth, en Reino Unido, y su equipo recogieron muestras de esmalte de los dientes de 75 humanos enterrados en la antigua capital de los hicsos, Tell el-Dab'a, en el noreste del Delta del Nilo.



Comparando las proporciones de isótopos de estroncio en los dientes con las firmas de isótopos ambientales de Egipto y otros lugares, evaluaron los orígenes geográficos de las personas que vivían en la ciudad. Descubrieron que un gran porcentaje de la población eran extranjeros que emigraron de una amplia variedad de otros lugares.



Este patrón era cierto tanto antes como durante la dinastía de los hicsos. Este patrón no coincide con la historia de una invasión repentina de una sola tierra lejana, sino de una región multicultural donde un grupo interno, los hicsos, finalmente llegó al poder después de vivir allí durante generaciones.



Este es el primer estudio en utilizar la química arqueológica para abordar los orígenes de los gobernantes hicsos, pero los autores señalan que se necesitarán más investigaciones y técnicas químicas más amplias para identificar los ancestros específicos de los hicsos y otros residentes no locales de Egipto.



"La química arqueológica, específicamente el análisis isotópico, nos muestra la migración de primera generación durante una época de grandes transformaciones culturales en el antiguo Egipto --agrega Stantis--. En lugar de las viejas teorías escolásticas de la invasión, vemos más gente, especialmente mujeres, emigrando a Egipto antes de que los hicsos gobiernen, lo que sugiere cambios económicos y culturales que conducen a un gobierno extranjero en lugar de a la violencia".