Chileno Aloned: "Respeto a Seiya, pero soy el mejor 'mid laner' latino de LoL

Fotografía cortesía de Riot Games, fechada el 10 de agosto de 2019, del chileno Tomás 'Aloned' Díaz, carrilero central de Rainbow7, equipo de la Liga Latinoamérica de League of Legends en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 16 jul (EFE).- El chileno Tomás 'Aloned' Díaz, 'mid laner' de Rainbow7, equipo de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL), aseguró este jueves que admira a Ali 'Seiya' Bracamontes, pero que él es el mejor carrilero central de la región.

"Respeto a Seiya por la carrera que tiene, ha ganado muchas veces la Copa, pero yo soy el mejor 'mid laner' de Latinoamérica, sin embargo, es algo que tengo que demostrar durante la competencia", explicó a Efe.

Bracamontes, de 23 años, ha conseguido en su carrera en el competitivo profesional de LoL más de 10 títulos, en los que destacan dos ligas Latinoamérica en 2019.

"Seiya siempre ha estado entre los mejores 'mid laners' de la competencia y eso no es algo fácil de conseguir, por eso lo respeto y admiro", comentó el chileno.

El sudamericano dijo que los carrileros centrales latinos son muy estáticos, "hacen cosas que considero que no están bien", agregó.

"Los medios de la región no proponen mucho, yo puedo dar ideas para ser agresivos en el juego temprano, pelear por objetivos. Aparte, mi paso por Brasil con PRG (Prodigy Esports) me ayudó a mejorar mi entendimiento del juego y en temas de personalidad y confianza", abundó.

Aloned, que jugó el Apertura 2020 en Brasil, reconoció que el nivel del certamen latino no cambió mucho desde que se fue.

"Regresé porque espero ganar la Copa, no hubiese aceptado una oferta de la Liga Latinoamérica si no es para salir campeón, más por la situación de la pandemia, estaba complicado viajar, sí o sí quería que valiera la pena porque podría estar en mi casa con mi familia más seguro", expresó.

Díaz llegó a México el 21 de junio, el día que finalizó la primera semana del Clausura 2020. Su equipo perdió sus primeros dos partidos al recurrir al suplente Mario 'MarioMe' Reyes, que llevaba desde 2019 fuera del competitivo.

Sin embargo, desde la llegada de Aloned, Rainbow7 sólo ha perdido en una ocasión y ascendió del último al segundo puesto de la clasificación con cinco puntos, a uno del líder, el campeón All Knights.

"Nos consideramos candidatos para ganar la copa, en eso consiste este proyecto, pero actualmente no somos los mejores, nos falta mejorar aspectos del juego. Hay que tomar en cuenta que apenas llevamos tres semanas con equipo completo en los entrenamientos", concluyó.