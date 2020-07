Cerca del colapso, médicos de Bogotá piden cuarentena en toda la ciudad

Foto de archivo. Un médico y enfermeras atienden a un paciente que padece coronavirus en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital El Tunal en Bogotá, Colombia, 12 de junio, 2020. REUTERS / Luisa González

Por Andrés Rojas y Herbert Villarraga

BOGOTÁ, 16 jul (Reuters) - Los médicos en Bogotá pidieron el jueves el regreso a una estricta cuarentena en toda la ciudad para frenar las infecciones por coronavirus en la capital de Colombia, advirtiendo que los servicios en las clínicas y hospitales están a punto de colapsar.

El país sudamericano ha reportado más de 173.000 casos de COVID-19 y alrededor de 6.000 muertes. Bogotá representa más de un tercio del total de los casos y más del 20% de las muertes.

"Estamos en una situación crítica", dijo a Reuters Herman Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá. "Estamos a punto de colapso".

El presidente de Colombia, Iván Duque, declaró una cuarentena en curso para frenar la propagación del coronavirus el 25 de marzo.

Aunque se espera que la cuarentena se levante el 1 de agosto, algunos sectores de la economía reabrieron y cada vez más gente sale a las calles en las ciudades capitales como Bogotá.

Esta semana, la capital del país, que tiene ocho millones de habitantes, comenzó cuarentenas estrictas de dos semanas por zonas para controlar las infecciones, algo que Bayona consideró ineficaz.

"Creemos que la cuarentena zonal no alcanza a frenar la velocidad de contagio", aseguró el médico.

Bayona dijo que varias asociaciones médicas se reunieron con líderes políticos en Bogotá para abogar por el regreso a una estricta cuarentena en toda la ciudad.

Las unidades de cuidados intensivos (UCI) de Bogotá estaban ocupadas alrededor de un 90% de su capacidad el miércoles por la noche. La alcaldesa Claudia López visitó un hospital público el jueves y dijo que entre 20 y 30 ventiladores nuevos se conectarán diariamente para aumentar la capacidad de la UCI.

Pero las UCIs no son la única medida de un sistema de salud saturado. Las salas de COVID-19 en la ciudad están llenas, reveló Bayona, mientras que los servicios de emergencia operan por encima de su capacidad.

López, quien organizará una reunión a principios de la próxima semana con el Ministerio de Salud para determinar si toda Bogotá será sometida a una cuarentena estricta, dijo que todos los pacientes de COVID-19 están siendo atendidos pese al aumento de la demanda.

"No hay colapso del sistema hospitalario de Bogotá, el sistema hospitalario y de UCIs está atendiendo a todo el que lo necesita, no ha pasado que un paciente llegue y no lo podamos atender", afirmó la alcaldesa al admitir que algunos hospitales tiene ocupación del 100% y otros del 80%, lo que deja un margen de maniobra.

Sin embargo, Bayona advirtió que si los hospitales alcanzan su máxima capacidad cuando llegue el pico de la pandemia, significará un desastre.

"Si llegamos al 100% y si nos viene el pico de la pandemia pues la posibilidad y el riesgo de una gran cantidad de defunciones en nuestra ciudad está latente y eso es lo que nosotros no queremos", concluyó.

(Traducido por Luis Jaime Acosta)