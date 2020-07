Casa Real.- VÍDEO: Oltra: "Lo que estamos sabiendo sobre el rey emérito no le hace mucho favor a los que defienden la monarquía"

25/08/2017 Oltra en la entrevista con Europa Press ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA AUTONOMÍAS POLÍTICA



"Como no hay mecanismo de ratificación ni revalidación del cargo, eso tiene la tendencia a producir, en vez de inmunidad, impunidad"



La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha afirmado este jueves que las informaciones que se están conociendo en torno al rey emérito "no le hacen mucho favor a los que defienden la monarquía" y ha asegurado que más allá de gestos simbólicos como quitar un título la cuestión fundamental es "que nadie debe estar al margen del Estado de Derecho y de las leyes".



Así se ha pronunciado Oltra en una entrevista concedida a Europa Press al ser preguntada sobre si cree que ha llegado el momento de plantear el debate sobre la monarquía en España y qué opina sobre las informaciones que apuntan a la presunta fortuna oculta en paraísos fiscales del rey Juan Carlos, al que investiga la justicia por haber cobrado supuestamente comisiones por interceder en el contrato del AVE a La Meca.



La también coportavoz de Compromís ha afirmado que el debate sobre la monarquía "nunca ha dejado de existir" en España pero ha recordado que un cambio de este calibre pasa por una reforma "dura" de la Constitución que requiere de un referéndum y elecciones, por lo que "tiene que haber una amplia mayoría social que lo respalde".



"Al menos sí que me esperaría a que acabara la pandemia porque hace falta un referéndum, la disolución de las Cortes, elecciones generales y vuelta al Congreso a ratificarlo. Igual la pandemia no es el mejor momento, sobre todo porque hay que sacar a la gente a votar dos veces", ha afirmado.



Pero ha agregado: "Que el debate esté y haya gente amparada en la Constitución que podamos plantear que nuestro modelo no es el de la monarquía y que pensemos que la jefatura del Estado tiene que ser electa está bien. Y, desde luego, lo que estamos sabiendo sobre el rey emérito no le hace mucho favor a los que defienden la monarquía".



En este sentido, Oltra ha apuntado que cuando uno tiene un cargo vitalicio y encima no se le puede juzgar porque tiene "inmunidad total" se genera "un caldo de cultivo, por lo menos potencialmente" de pensar que "puedo hacer lo que quiera porque nadie me va a controlar".



"Porque si eso se sabe y te tienes que presentar a unas elecciones la gente no te vota, pero como aquí no hay mecanismo de ratificación ni revalidación del cargo, eso tiene la tendencia a producir, en vez de inmunidad, impunidad", ha destacado.



SABER QUÉ HA PASADO MÁS ALLÁ DE LO SIMBÓLICO



Respecto a qué salida puede haber en todo este asunto, ha señalado que en primer lugar "hay que saber lo que ha pasado" y favorecer el posible enjuiciamiento de los hechos si de ellos se deriva que hay actuaciones presuntamente delictiva" porque "nadie debería ser impune".



"Más allá de lo simbólico, de si se quita un título o no, yo creo que la cuestión fundamental es que nadie debe estar al margen del Estado de derecho y de las leyes. Para mí ese es el grueso, lo simbólico contribuye a generar imaginarios, pero que no nos impida ver lo fundamental que es que nadie debería quedar al margen del Estado de Derecho", ha concluido.



