Bolsonaro vuelve a dar positivo a coronavirus, confinado en Brasilia

Actualiza con declaraciones de Bolsonaro a través de Facebook y comunicado oficial ///Brasilia, 15 Jul 2020 (AFP) - El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció este miércoles que dio positivo a un nuevo examen de coronavirus y reiteró que su tratamiento con hidroxicloroquina está funcionando, pese a que la eficacia del medicamento no está comprobada científicamente."Estoy bien gracias a Dios. Ayer por la mañana me hice el examen y por la noche el resultado fue que aún soy positivo para el coronavirus", dijo Bolsonaro en una transmisión a través de Facebook Live desde los jardines de su residencia oficial en Brasilia.El mandatario, de 65 años, aseguró que está sin síntomas y que está funcionado el tratamiento con hidroxicloroquina, al que, según dijo, se sometió desde que fue diagnosticado el martes pasado."No estoy recomendando nada. Yo recomiendo que busque a su médico y converse con él. En mi caso, un médico militar, recomendó la hidroxicloroquina y funcionó", expresó.La Secretaría de Comunicación, en una breve nota, indicó que Bolsonaro "permanece en el Palacio de Alvorada, residencia oficial", desde donde despacha por videoconferencia, y "sigue atendido por el equipo médico de la Presidencia".Escéptico de la pandemia y contrario a las cuarentenas aplicadas en los estados, Bolsonaro había dicho el lunes en diálogo telefónico con CNN Brasil que esperaba con ansias ese nuevo test: "No aguanto esta rutina de quedarme en casa, es horrible".Este miércoles, anticipó que "en los próximos días" se someterá a un nuevo examen. "Si Dios quiere dentro de poco vuelvo a las actividad", afirmó.El jefe de Estado, que ha calificado el coronavirus de "gripecita", insistió en varias ocasiones en los buenos resultados de la hidroxicloroquina, cuya idoneidad para tratar el virus genera un fuerte debate en la comunidad científica internacional.Desde que fue diagnosticado, Bolsonaro, habituado a una activa rutina que incluía salir a la calle a saludar a sus simpatizantes, se vio obligado a permanecer en Alvorada, en compañía unicamente de personas que ya tuvieron el coronavirus.Además de las videoconferencias y de alguna actividad en sus redes sociales, ha sido visto alimentando a los ñandús de los jardines de Alvorada. Uno de ellos llegó a darle un picotazo en una mano.Brasil es el segundo país con más casos y más muertes por coronavirus, detrás de Estados Unidos. Hasta este martes, se registraron más de 75.000 fallecidos y 1,9 millones de casos confirmados.val/js/gma