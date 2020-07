Ana Soria confiesa cómo se encuentra junto a Enrique Ponce

MADRID, 16 (CHANCE)



Una de las chicas más buscadas en estos momentos en toda España nos ha confesado para las cámaras de Europa Press como se encuentra tras haber sido portada de una revista de tirada nacional este miércoles. Sí, estamos hablando de Ana Soria, la joven que ha conseguido enamorar a Enrique Ponce y hacer que su vida vuelva a tener ese color que no tenía.



Parece que la joven no esperaba bajo ningún concepto que fuera fotografiada junto a su pareja, Enrique Ponce, en la playa durante estos días de atrás. Ana Soria ha hablado con nosotros sobre la portada que ha protagonizado y nos ha confesado que no se esperaba para nada esas fotos: "Pues nada, inesperada".



En cuando a cómo se encuentra en medio de todo este revuelo mediático, Ana Soria ha querido responder en plural, refiriéndose a Enrique Ponce y ella. Y es que parece que esta relación va viento en popa y todo sigue como desean: "Estamos muy bien, gracias por preocuparos". A toda prisa, la joven caminó por la calle para acudir a un restaurante en el que disfrutó de una agradable cena.



De esta manera, Ana Soria nos deja dos cosas claras. La primera es que está locamente enamorada de Enrique Ponce, fruto de ello es cómo contesta cada vez que la prensa le pregunta por cómo está. La segunda cosa que es evidente es que, debido a su temprana edad y a lo inesperada que ha sido esta situación para ella, muestra una discreción y vergüenza con la que consigue transmitir una ternura especial.