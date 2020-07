Amador Mohedano, discreto ante una posible demanda por parte de Rocío Carrasco

01/08/2016 AMADOR MOHEDANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 16 (CHANCE)



Después de su intervención en Sábado Deluxe, donde contó lo entresijos jamás contados de lo que ocurrió en la notaria cuando intentaban hacer la repartición de la herencia de Rocío Jurado, Amador Mohedano no teme en absoluto la repercusión judicial que pueda tener por sus palabras. Ya sabemos que Rocío Carrasco no habla públicamente, pero sí lo hace a través de las demandas que interpone a todo aquel que habla de ella y de su pasado.



Amador Mohedano evita hablar de la posible demanda que le puede interponer su sobrina, Rocío Carrasco. El hermano de Rocío Jurado se ha mostrado de lo más discreto posible a la hora de hablar de su tan comentada entrevista: "Bueno, es lo que hay".



Y es que ya sabemos que el exmarido de Rosa Benito se sentó porque está cansado de que todo el mundo habla de cosas que no han vivido y que solo él y sus hermanos saben cómo ocurrieron. Como ya comentó está muy dolido por la actitud de sobrina con sus hijos, no entiende que no quiera saber nada de ellos y no le mandase un mensaje a Rocío Flores cuando ésta estaba participando en Supervivientes 2020.



Todavía no sabemos si Rocío Carrasco interpondrá finalmente una demanda a Amador Mohedano por haber hablado públicamente de ella y de lo que pasó el día de la notaria. Tendremos que esperar a que pase tiempo para saber qué hace finalmente la hija de Rocío Jurado.