Alberto Fernández reclama "conocer la verdad" sobre el atentado a la AMIA

El presidente argentino Alberto Fernández. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 16 jul (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reclamó este jueves "conocer la verdad" sobre el atentado a la mutua judía AMIA, que en 1994 causó la muerte de 85 personas y sigue impune, y así saldar "una deuda como democracia".

"Es una deuda que tenemos como democracia. Quedaron impunes los autores de un hecho tremendo que han pasado décadas y en la memoria nuestra nunca se han borrado. (...) Lo que necesitamos es conocer la verdad", señaló el mandatario durante un encuentro virtual con la directora del Comité Judío Estadounidense (AJC), Dina Siegel Vann, con motivo del 26 aniversario de la tragedia, que se cumple este sábado.

La Justicia argentina atribuye la autoría del atentado al entonces Gobierno iraní y al partido libanés Hizbulá, aunque aún no se ha dictado sentencia, en parte por la negativa del Ejecutivo iraní a extraditar a los considerados responsables.

"La Justicia argentina se encontró con una dificultad, que el Gobierno iraní nunca accedió a extraditar a los que la Justicia entiende son los responsables de estos hechos. La Argentina hizo muchos esfuerzos por avanzar en la investigación", agregó.

Fernández se refirió también al memorándum de entendimiento con Irán, firmado en 2013 durante el mandato de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), y aseguró que trató de "destrabar el problema que había que no enviaban a los acusados a declarar", aunque recordó que en su momento lo criticó "mucho".

Este memorándum, que finalmente no llegó a aplicarse al no aprobarlo Irán, generó una polémica.

El fiscal Alberto Nisman acusó a Fernández de Kirchner y al que fuera su canciller, Héctor Timerman, y otros altos cargos de su Gobierno, de haber pretendido encubrir, mediante ese acuerdo, a los autores del atentado, y cuatro días después fue hallado muerto con un tiro en la cabeza en su departamento, un suceso que también permanece impune entre teorías de suicidio y homicidio.

El presidente recordó que el atentado no fue "contra la comunidad judía", sino "contra Argentina".

"Vivimos en un país que alberga la segunda comunidad judía más grande fuera de Israel, para nosotros hay una unidad y una hermandad muy fuerte con esa comunidad. El atentado se llevó un pedazo de cada uno de nosotros", subrayó.

En julio de 2019, durante el Gobierno del exmandatario Mauricio Macri (2015-2019), Argentina decidió incluir a Hizbulá en el listado de organizaciones terroristas, una medida a la que acompañaron otras sanciones que el Gobierno de Fernández mantuvo tras su llegada al poder.

"En el caso de Hizbulá además hay acciones legales iniciadas en Argentina que han avanzado sobre la organización, inclusive inhibiéndola de bienes y evitando que tenga movimientos financieros", destacó.

A raíz de la pandemia de coronavirus, el acto central por el 26 aniversario del atentado, que se celebrará mañana, será difundido por las redes sociales, aunque desde la AMIA destacan que "el acto es virtual pero el reclamo es tan real como siempre".