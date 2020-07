VÍDEO: Sassoli cree que sería "absolutamente irresponsable" que el Consejo Europeo no acuerde el fondo de recuperación

15/07/2020 El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli (d), a su llegada para visitar la Iglesia de San Antón, epicentro de la ONG Mensajeros por la Paz, donde estará acompañado por el Padre Ángel, presidente de la ONG, en Madrid (España), a 15 de julio de 2020. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 15 (EUROPA PRESS TELEVISION)



El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, considera que sería "absolutamente irresponsable" que el Consejo Europeo, que se reúne los días 17 y 18 en Bruselas, no alcance un acuerdo sobre el fondo de recuperación para afrontar el impacto económico de la pandemia de Covid-19.



"No quiero ni siquiera pensar en la palabra fiasco", ha dicho en declaraciones a periodistas en Madrid tras visitar la iglesias de San Antón junto con el padre Ángel para conocer la actividad de la ONG Mensajeros de la Paz. Sassoli asistirá el jueves al homenaje de Estado por los fallecidos por la pandemia que presidirá Felipe VI.



En vísperas del Consejo Europeo del viernes y el sábado, Sassoli ha incidido en que la UE tiene que dar una respuesta "a la altura de la emergencia económica de todos los países europeos" porque ninguno será ajeno al impacto.



"Así lo exigen los ciudadanos, lo exigen las empresas, lo exige la sociedad civil, tenemos que proteger a todos los ciudadanos es responsabilidad de los gobiernos llegar a este acuerdo", ha defendido, añadiendo que la Eurocámara lleva tiempo presionando por un acuerdo ambicioso.



Sassoli, socialdemócrata italiano, ha advertido de que los pronósticos de caída de la economía tienen que hacer saltar las alarmas, porque pueden suponer una "bomba social imparable" y por eso los Gobiernos deben estar "a la altura".



El Consejo Europeo debatirá la propuesta de la Comisión de poner en marcha un fondo de 750.000 millones de euros, de los que 500.000 serán transferencias y 250.000 préstamos, financiados con cargo a una emisión de deuda europea que se devolverá en el futuro con cargo al presupuesto comunitario. La propuesta satisface a España, Portugal e Italia pero no a los que se denominan 'frugales' como Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Austria que reclaman que las ayudas tengan solo forma de préstamo.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN.



URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/sociedad/504142/1/sassoli-cree-seria-irresponsable-no-acuerde-fondo-recuperacion



TELÉFONO DE CONTACTO: 913.59.26.00