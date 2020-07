Usain Bolt: "No empujaré a mi hija hacia el atletismo, la apoyaré si quiere"

Fotografía cedida por Apple TV+ de Usain Bolt. EFE/Apple Tv+

Los Ángeles (EE.UU.), 14 jul (EFE).- Usain Bolt presentó recientemente a su hija, Olympia Lightning Bolt, un nombre que recuerda el origen de los Juegos Olímpicos aunque la leyenda del atletismo tiene claro que no la presionará para que sea atleta porque las comparaciones pueden ser un gran problema.

"Trataré de no empujarla hacia el atletismo. No es para todos. Además será más difícil para ella porque muchos la compararían conmigo. Aunque si ella quiere hacerlo, la apoyaré", afirmó el deportista en una videollamada con periodistas en los que estuvo Efe.

La presentación al público de su hija ha coincidido con el estreno del documental "Greatness Code" en la plataforma Apple TV+, una serie en la que Bolt comparte protagonismo con otros deportistas de élite como Lebron James, Tom Brady, Kelly Slater y Alex Morgan.

Cada episodio cuenta con un atleta que relata en menos de 10 minutos un momento decisivo en su carrera y Bolt escogió el momento en el que batió récord mundial de los 100 metros lisos con 9,58 segundos en los mundiales de Berlín de 2009, una marca lleva sin batirse desde entonces.

Aunque ha pasado más de una década, Bolt recuerda a la perfección el momento y el trabajo previo.

"Todo consiste en quererlo y trabajar por ello, eso es lo que hace a uno genial, si no trabajamos en nuestros talentos no llegaremos a ser geniales. Es todo dedicación", aseguró el atleta jamaicano.

Aun así, Bolt volvió a emocionarse tras ver el vídeo que combina sus recuerdos con imágenes de televisión, recreaciones virtuales y un montaje muy original.

"¡Está tan bien hecho! Es tan creativo que me puso la piel de gallina revivirlo una y otra vez", reconoció.

LA PANDEMIA PARA EL HOMBRE MÁS RÁPIDO DEL MUDNO

A pesar de haberse retirado de la competición en 2017, Bolt sigue en contacto con el mundo deportivo, algo que hecha de menos durante la pandemia.

"¡Echo de menos los deportes! Desde la pandemia, no ha habido nada", aseguró desde su casa en Sherwood, Jamaica.

Bolt aseguró que sigue entrenando, con rutinas de ejercicios "muy normales", y se ha aficionado entre otros deportes al ciclismo.

"Para mí las ruedas son difíciles, ponerse sobre las ruedas es difícil", aseguró el hombre que hizo historia con la velocidad de sus pies.

Y aunque falte deporte durante el confinamiento por el coronavirus, Bolt tiene en la paternidad una nueva dedicación y objetivo en el que también quiere ser el mejor posible.

"Mi objetivo siempre fue ser uno de los grandes; ser el mejor modelo a seguir -afirmó- Para mí ser padre es nuevo, pero realmente lo estoy disfrutando y estoy aprendiendo con mi hija, solo viéndola crecer".

LEBRON JAMES, TOM BRADY... UNA SERIE DE DEPORTITSAS DE ÉLITE

Además de contar con el hombre más rápido de la historia, "Greatness Code" cuenta con el testimonio de otros deportistas de récord.

Lebron James, ganador de tres anillos de la NBA y de dos oros olímpicos; Tom Brady, jugador de fútbol americano con seis Super Bowl; y Kelly Slater, surfista ganador de 11 mundiales, son las estrellas protagonistas de la primera temporada.

A ellos se suman la capitana de la selección femenina de fútbol de EE.UU. y dos veces campeona del mundo, Alex Morgan; la ganadora de 15 medallas de oro en los mundiales de natación, Katie Ledecky; y el actual campeón olímpico de snowboard, Shaun White.

Dirigida por el documentalista deportivo Gotham Chopra, cada episodio cuenta con un estilo personalizado para cada atleta y momento escogido.

"Aunque son muy diferentes, todos comparten el hecho de concentrarse en el momento y en el objetivo", aseguró Chopra.

El cineasta, autor del documental "Kobe Bryant's Muse", ya piensa en una posible segunda temporada en la que estaría encantado de contar, entre otros, con Lionel Messi o Rafa Nadal.

Javier Romualdo