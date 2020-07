Una sala del Supremo salvadoreño es habilitada para dar un fallo por la masacre de seis jesuitas

Por este crimen únicamente está encarcelado el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991 por trasladar la orden de asesinar a los jesuitas al grupo que irrumpió en la UCA y a quien la Justicia le ha negado el indulto y conmutación de la pena. EFE/Roberto Escobar/Archivo

San Salvador, 15 jul (EFE).- La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador se encuentra habilitada para resolver un recurso de casación que busca anular la reapertura del proceso penal por la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989, informó este miércoles a Efe un abogado cercano al proceso.

De acuerdo con Manuel Escalante, sudirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), la referida sala quedó habilitada para resolver este recurso después de que el pleno del CSJ resolviera dos recusaciones.

Los abogados defensores de los militares vinculados a este crimen recusaron a dos jueces de la Sala de lo Penal y el Supremo decidió separar a uno de los juzgadores recusados y mantener al otro.

"El caso o la solicitud de reapertura está en la Sala de lo Penal, ya estaría habilitada para conocer todo esto luego de que se resolvieran las recusaciones", señaló Escalante.

Añadió que "no tenemos mayor noticia" sobre el avance del análisis o discusiones sobre el recurso de casación.

Explicó que si los jueces de la Sala de lo Penal rechazan el recurso, el proceso quedaría reabierto "desde la presentación de la acusación por parte de la Fiscalía General de la República" contra los supuestos autores intelectuales.

"Esa casación no tiene ningún fundamento legal sino que únicamente tiene como objetivo dilatar el proceso, como un día lo dijo uno de los abogados defensores", acotó Escalante.

Un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 2016 anuló la ley de amnistía de 1993, normativa que sepultó por más de dos décadas la posibilidad de enjuiciar a los autores intelectuales del crimen.

Dicha resolución judicial permitió reabrir en abril de 2018 el proceso sobre el asesinato de los jesuitas a petición del Idhuca.

Los señalados como autores intelectuales, cuya inclusión en el proceso está en manos de la Fiscalía salvadoreña, son el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano.

La Audiencia Nacional de España concluyó este miércoles un juicio contra Montano, para quien la parte acusadora pide 150 años de prisión.

Montano aprovechó su alegato final para eximir de responsabilidad a todos los miembros de la cúpula militar, en especial a los miembros de la promoción de oficiales conocida como "La Tandona", y asegurar que este crimen fue un "error gravísimo que hicieron los soldados".

ESPERA FALLO CONTRA MONTANO

Escalante espera que el tribunal que juzga a Montano lo declare culpable del crimen de los jesuitas, cinco de ellos de origen español, para que "se abra la posibilidad que el resto de los involucrados corran la misma suerte".

Apuntó que la defensa de Montano "no tenía un suficiente sustento para poder neutralizar las pruebas de acusación" y criticó el papel como perito del diputado salvadoreño y militar retirado Mauricio Vargas, quien "termina reconociendo que es amigo del acusado".

Los jesuitas asesinados la madrugada del 16 de noviembre de 1989 fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como la empleada Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.

Por este crimen únicamente está encarcelado el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991 por trasladar la orden de asesinar a los jesuitas al grupo que irrumpió en la UCA y a quien la Justicia le ha negado el indulto y conmutación de la pena.