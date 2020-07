Túnez.- Varios partidos presentan una moción de censura contra el primer ministro de Túnez

24/01/2020 El primer ministro de Túnez, Elies Fajfaj POLITICA INTERNACIONAL Khaled Nasraoui/dpa



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Un grupo de partidos políticos de Túnez han presentado este miércoles una moción de censura contra el primer ministro, Elies Fajaj, en medio de las presiones contra él a causa de un caso de presunto conflicto de intereses por sus acciones en varias empresas que mantienen relaciones comerciales con el Estado.



Según las informaciones recogidas por la emisora tunecina Mosaique FM, la moción de censura ha recibido el apoyo de 105 parlamentarios y ha sido entregada a la Asamblea de Representantes del Pueblo, el Parlamento unicameral del país africano.



Las firmas pertenecen a miembros del partido islamista moderado Ennahda, que ha encabezado las críticas contra Fajfaj, así como de Qalb Tunes, Al Karama, Al Mustaqbal y algunos independientes, tal y como ha informado el portal de noticias Kapitalis.



Por su parte, el presidente tunecino, Kais Saied, habría pedido durante la jornada a Fajfaj que presente la dimisión, tras una reunión en la que ha estado presente el presidente del Parlamento y líder de Ennahda, Rachid Ghanuchi.



Fuentes citadas por Mosaique FM han asegurado que el mandatario ha presentado formalmente esta petición a Fajfaj, si bien por el momento estas informaciones no han sido confirmadas oficialmente y el primer ministro no se ha pronunciado sobre la reunión después de la misma.



El propio Fajfaj anunció el lunes que procederá en los próximos días a una remodelación parcial de su Gobierno, en medio de las crecientes tensiones con Ennahda, que ha abogado por sustituir al jefe del Ejecutivo.



Sin embargo, Saied rechazó ese mismo día la posibilidad de abrir consultas sobre un nuevo Gobierno. "No aceptaré consultas con nadie mientras el actual primer ministro tenga plenos poderes y su posición legal siga sin cambios", defendió.



"Si el actual primer ministro dimite o es objeto de una moción de censura en el Parlamento que derive en una retirada de confianza, entonces el presidente iniciará consultas, pero al margen de esta hipótesis, no las habrá", ha remachó.



El Parlamento de Túnez anunció el viernes la creación de una comisión para investigar las acusaciones contra Fajfaj sobre presuntos conflictos de intereses en relación con varias empresas de las que es accionista y que mantienen relaciones comerciales con el Estado, algo que está prohibido por la ley.



La Comisión de Buena Gobernanza y Contra la Corrupción apuntó a finales de junio a un posible conflicto de intereses y destacó que el primer ministro no había revelado que tenía acciones en cinco empresas, algunas de las cuales mantienen relaciones comerciales con las autoridades.



Fajfaj accedió al cargo en febrero, después de que el Parlamento respaldara su propuesta de Gobierno tras rechazar la de varios nominados previamente, a raíz de las elecciones celebradas en septiembre de 2019, que dieron como resultado un organismo altamente fragmentado.



El primer ministro fue trabajador de la empresa francesa Total y ministro de Turismo entre 2011 y 2013 y de Finanzas entre 2012 y 2014, en el marco del periodo de transición tras la caída del régimen de Zine el Abidine ben Alí.