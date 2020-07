Seúl investigará los supuestos abusos sexuales del fallecido alcalde

El portavoz del Ayuntamiento de Seúl en una comparencia ante la prensa este miércoles, en la capital surcoreana. EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Seúl, 15 jul (EFE).- El Gobierno Metropolitano de Seúl anunció hoy que abrirá una investigación sobre los supuestos abusos sexuales cometidos por el fallecido alcalde de la ciudad, Park Won-soon, que aparentemente se suicidó tras conocer que se había formulado una denuncia en su contra.

Seúl establecerá un "equipo de investigación conjunto para garantizar la legitimidad y objetividad del proceso", según explicó en un comunicado el portavoz municipal, Hwang In-sik.

Además de representantes del Gobierno Metropolitano el comité integrará a asociaciones para la defensa de los derechos de la mujer, grupos de derechos humanos y expertos legales.

Todos ellos estarán en contacto directo con Seo Jung-hyup, el hasta ahora vicealcalde para asuntos administrativos que ha asumido el cargo de regidor hasta que se celebren comicios en abril.

Hwang no ofreció sin embargo detalles sobre fechas ni plazos previstos para el establecimiento del grupo o el arranque de las indagaciones.

El cadáver de Park fue hallado en un monte de Seúl el pasado viernes, horas después de abandonar su casa y dejar una carta de despedida en la que pedía perdón por el "daño causado".

Todo apunta a que se quitó la vida -aunque la policía aún no lo ha confirmado- a raíz de que una funcionaria pública presentara un día antes una denuncia por abuso sexual, algo que las autoridades certificaron después de que varios medios confirmaran este hecho citando fuentes policiales.

En un primer momento el Ayuntamiento explicó que no había planes para abrir pesquisas al tiempo que la policía tuvo que cerrar el caso tras el fallecimiento de Park de acuerdo con que dispone la ley surcoreana cuando muere un sospechoso.

El pasado lunes la abogada de la denunciante y una asociación que asesora a víctimas de abusos sexuales exigieron una investigación y leyeron una carta de la supuesta víctima, a la que se ha identificado simplemente como "A" y que ha solicitado protección policial.

La letrada explicó también que se ha presentado otra denuncia por "daños derivados" de la muerte de Park.

En ese sentido, Hwang dijo hoy que el Gobierno Metropolitano "proveerá apoyo adecuado y efectivo" para prevenir esos "daños derivados" y se asegurara de que la mujer, que aún trabaja en el Ayuntamiento, "pueda retornar a su vida diaria".

Según su abogada, la mujer sufrió el acoso de Park, que incluyó mensajes, insinuaciones y contacto físico inapropiado, durante cuatro años.

El caso ha vuelto a subrayar los repetidos casos de abusos y acoso que sufren las surcoreanas en sus puestos de trabajo y otros ámbitos de la vida diaria.