Salud.-El delirio puede causar deterioro cognitivo a largo plazo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Un nuevo metaanálisis sobre 24 estudios observacionales de investigadores del Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, ha encontrado que el delirio puede causar un deterioro cognitivo significativo a largo plazo, según publican en la revista 'JAMA Neurology'.



El delirio es la complicación quirúrgica más común en adultos mayores de 65 años. También se observa en pacientes con enfermedades críticas, como sepsis, insuficiencia respiratoria y, más recientemente, algunos casos de COVID-19.



"El delirio se asocia con una serie de complicaciones, que van desde el estrés del paciente y la familia, el aumento de los costos hospitalarios, el aumento de la duración de la estancia hospitalaria, la intensificación de la atención y el aumento de la mortalidad y la morbilidad, incluida la institucionalización", añade Terry Goldberg, profesor de Psicología Médica (en Psiquiatría) y Anestesiología en el Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos, que dirigió el estudio actual--. En nuestro estudio, descubrimos que también tenía efectos a más largo plazo".



Según esta investigación, un paciente que experimenta un episodio de delirio tiene más del doble de probabilidades de presentar un deterioro cognitivo significativo a largo plazo que un paciente que no experimentó delirio.



Investigadores del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia realizaron una revisión sistemática y un análisis de 24 estudios observacionales para determinar si el delirio se asoció con aumentos en el deterioro cognitivo o la incidencia de demencia al menos tres meses después de que el paciente experimentó un episodio de delirio y descubrió que los pacientes que experimentaron delirio demostró un deterioro cognitivo significativamente mayor que aquellos pacientes que no experimentaron tal episodio.



Los investigadores también examinaron si el delirio desenmascara el deterioro cognitivo en aquellos individuos que ya estaban comprometidos y en una trayectoria descendente o si el delirio podría causar un deterioro cognitivo.



Desarrollaron varios análisis específicos para arbitrar entre estas hipótesis, incluido el examen de estudios que incluyeron solo individuos no cognitivamente deteriorados al inicio del estudio, el examen de estudios que incluyeron solo participantes con deterioro cognitivo y la determinación de la asociación de la proporción de sujetos con delirio presente con resultados cognitivos.



Los investigadores encontraron evidencia consistente de que el delirio era causante del declive. Por ello, desde el punto de vista de la salud pública, es importante desarrollar mejores estrategias para abordar los resultados relacionados con el delirio, ya que está asociado con el aumento de la mortalidad, el deterioro cognitivo a largo plazo y el costo de la atención, advierte el doctor Goldberg.