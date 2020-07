Reforma petrolera mexicana fue aprobada con sobornos, según AMLO

(Bloomberg) -- Legisladores mexicanos supuestamente aceptaron sobornos para votar a favor de una histórica reforma energética durante la administración anterior, y un exdirector del gigante petrolero del país aclarará el asunto, dijo el miércoles el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador dijo que había “mucha” corrupción en la petrolera estatal Pemex durante la administración anterior, cuando el Congreso aprobó leyes históricas para abrir el sector energético administrado por el Gobierno a la inversión privada. Dijo que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, cooperará con las investigaciones una vez que sea extraditado de España por cargos de corrupción.

López Obrador ha criticado la reforma energética desde que se aprobó por primera vez en 2013, diciendo que privatizaba la energía a expensas del bien público. Cinco años después, como presidente, detuvo las subastas de bloques petroleros y tomó medidas para revivir a la muy endeudada Pemex. Ahora, el caso de corrupción que involucra a Lozoya le ha dado una plataforma para reexaminar la reforma y también podría ayudar a impulsar la campaña de su partido gobernante antes de las elecciones intermedias del próximo año.

“Hay información de que para obtener los votos para la reforma energética hubo sobornos”, dijo López Obrador, conocido como AMLO, en su conferencia de prensa diaria, sin presentar ninguna prueba. “Entonces todo esto debe darse a conocer. Qué bien que aceptó el Sr. Lozoya regresar y se comprometió a informar de cuál es la situación, qué sucedió”.

El martes, la oficina del fiscal general de México dijo que había enviado un avión a Madrid para traer a Lozoya de regreso a México para enfrentarse a cargos de corrupción. El ejecutivo, un antiguo confidente del predecesor de AMLO, Enrique Peña Nieto, dirigió Pemex desde finales de 2012 hasta principios de 2016 y se ha convertido en el caso más destacado en el combate contra la corrupción de López Obrador.

Lozoya enfrenta cargos de aceptar sobornos del gigante de la construcción brasileño Odebrecht SA, así como cargos de lavado de dinero relacionados con la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados que realizó Pemex, dijo a finales del mes pasado Alejandro Gertz, fiscal general de la República.

Lozoya, que pronto será enviado a Ciudad de México desde España, donde fue arrestado en febrero, no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Medida para ganar popularidad

López Obrador ha visto caer su popularidad al punto más bajo de su mandato en medio del colapso económico por las cuarentenas para contener el brote de coronavirus. Si bien sigue por encima de 50%, su partido defenderá su mayoría con aliados políticos en la Cámara de Diputados en las elecciones del próximo año.

El caso de Lozoya, así como la extradición pendiente de EE.UU. de un exgobernador acusado de canalizar millones al partido de Peña Nieto, probablemente alimentará el apoyo al partido de López Obrador, dijo Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos en el Universidad de California en San Diego. Dijo que AMLO lo sabe y puede presentar cargos contra más exfuncionarios antes de las elecciones.

“La cruzada anticorrupción es la mayor bandera de AMLO. Y no ha sido muy exitosa pues no ha planteado un cambio sistémico”, dijo Fernández de Castro. “Pero con llegarle a un intocable, la gente le encantará”.

