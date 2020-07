"Quelque Chose", el regreso de Carla Bruni tras siete años

La cantante italo-francesa Carla Bruni durante una actuación. EFE/Quique García/Archivo

Madrid, 15 jul (EFE).- Carla Bruni reaparece en la escena musical con "Quelque Chose", su primera canción original desde el lanzamiento hace siete ya años de su último álbum, "Litlle French Songs". Un tema intimista con el que recupera el estilo que le lanzó a la fama como cantante tras una exitosa carrera como modelo.

Esta canción, que además ha sido lanzada en compañía de un vídeo en el que se ve a la artista francesa y a su grupo cantar el sencillo en directo, significa un adelanto de su próximo disco, que verá la luz en otoño y que contará con la producción de Albin de la Simone.

Según un comunicado enviado por la discográfica, "Quelque Chose" es una "sutil mezcla de vitalidad y misterio", que conduce a una "delicada evocación del deseo" mediante los acordes de la guitarra acústica, acompañada de percusiones suaves.

La cantante y ex primera dama de Francia -por su matrimonio con Nicolas Sarkozy-, de origen italiano (Turín, 1967), comenzó su carrera profesional como cantante en 2002, con la pegadiza "Quelqu’un M’a dit" como principal canción de su despegue hacia el éxito. Desde entonces, tras un leve parón, no ha dejado de componer.

En 2017, Bruni interpretó los temas de sus bandas favoritas (Depech Mode, The Clash, The Rolling Stones) para su último EP "French Touch", aclamado en todo el mundo. Ese álbum fue producido por el músico, productor y compositor David Foster.