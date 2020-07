Próximo avión de combate británico podría funcionar con baterías

Un modelo del avión de combate Tempest en el Salón de la Aeronáutica de Farnborough

(Bloomberg) -- BAE Systems Plc, que está desarrollando el próximo avión de combate del Reino Unido, dijo que está considerando propulsar la aeronave con sistemas alternativos, como híbridos y plenamente eléctricos.

BAE, que trabaja con el fabricante de motores Rolls-Royce Holdings Plc y otros, está “considerando todas las opciones” para propulsar el avión, dijo el director de fabricación Dave Holmes en una retransmisión por Internet el miércoles. La aeronave Tempest se sumará a la flota de la Royal Air Force a partir de 2035.

“No descartaría nada”, dijo. “Si está buscando algo que estará en servicio hasta 2050 o 2060 o más, todas esas opciones son muy factibles”.

El vuelo eléctrico todavía está en su infancia. Uno de los mayores retos sigue siendo el peso de las baterías requeridas para propulsar un avión, lo que significará unos aviones de mayor tamaño. Rolls-Royce desarrolló un concepto de avión híbrido-eléctrico llamado E-Fan X con el fabricante de aviones europeo Airbus SE, pero el proyecto se suspendió este año por el impacto de la pandemia de coronavirus en el sector.

BAE prevé utilizar técnicas de fabricación más nuevas, como la impresión 3D en Tempest. El miércoles la compañía dijo que también trabajará con Williams Advanced Engineering para aplicar las tecnologías de gestión de baterías y enfriamiento utilizadas en los vehículos de carreras de Fórmula E para los aviones. La compañía, parte del proveedor de Fórmula 1 Williams Grand Prix Holdings Plc, quiere abastecer de energía al jet a pesos más ligeros, según su director técnico, Paul McNamara.

Airbus está trabajando en un proyecto rival del británico Tempest con Dassault Aviation SA. El fabricante de aviones europeo ha dicho que su próximo avión comercial de cuerpo estrecho, que también podría estar operativo para 2030, estaría propulsado por fuentes alternativas.

BAE dijo que no estaba enfocado en la competencia sino en alcanzar sus propios objetivos, y continúa las negociaciones activas con socios potenciales en el proyecto.

Nota Original:Britain’s Next Fighter Jet Could Be Powered by Batteries

