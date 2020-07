Portaltic.-Halo 3 ya está disponible para jugar desde ordenadores

15/07/2020 Halo 3 POLITICA XBOX



MADRID, 15 (Portaltic/EP)



El videojuego de Microsoft Halo 3 ya está disponible para jugar desde ordenadores como parte de Halo: The Master Chief Collection, con mejoras en las gráficas y de personalización.



Desde este martes, el videojuego Halo 3 se encuentra disponible para ordenadores a través de Xbox Game Pass para PC, Micrososft Store y Steam.



El título se juega a 60 fotogramas por segundo o superior y una resolución 4K UHD, así como otras mejoras de PC, según ha informado la compañía en un comunicado enviado a Europa Press.



Además, los jugadores podrán personalizar su experiencia con el juego con la compatibilidad con ratón y teclado, formato ultrapanorámico y personalización del campo de visión, entre otros.



El título también ha añadido los 24 mapas multijugador de Halo: The Master Chief Collection, además de los modos Forge y Cine para crear mapas personalizados y grabar los mejores momentos.



La compañía ha informado de que los miembros de Xbox Game Pass para PC (Beta) y los jugadores que hayan comprado Halo: The Master Chief Collection en PC por 39,99 euros, también tendrán acceso a Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo: Reach, Halo 2: Anniversary y Halo 3. Asimismo, los títulos están disponibles de forma individual por 9,99 euros.