Philadelphia Union derrota a Inter y clasifica para octavos de torneo de MLS

El Philadelphia Union derrotó este martes 2-1 al Inter Miami en la segunda ronda del torneo de reanudación de la liga de fútbol norteamericana (MLS), un resultado que le dio la clasificación a los octavos de final junto al Orlando City por el Grupo A.

Para el Inter, franquicia copropiedad de David Beckham, es la cuarta derrota consecutiva desde que debutó esta temporada en la MLS, pero aún conserva esperanzas de clasificar como uno de los mejores terceros del torneo 'MLS is Back'.

El alemán Kai Wagner abrió el marcador para el Union en el minuto 5 y el mexicano Rodolfo Pizarro igualó para el Inter en el 36, pero el polaco Kacper Przybylko logró el 2-1 final en el 63.

Con este resultado, el Union y el Orlando City están en cabeza del Grupo A con seis puntos mientras que el Inter y el New York City FC, que no han puntuado, perseguirán una victoria en la última jornada para no ser eliminados.

El Inter ha perdido los cuatro partidos que ha disputadoen su breve historia, dos de la temporada regular de la MLS antes de que fuera suspendida en marzo, y también cayó la semana pasada en el partido inaugural del torneo por 2-1 ante el Orlando City.

Este martes, sobre la cancha del complejo deportivo de Disney World (Orlando), el equipo que entrena el uruguayo Diego Alonso se encontró pronto con el gol en contra de Wagner, con un potente zurdazo desde fuera del área.

La franquicia de Florida no se vino abajo y consiguió empatar mediante su figura, Rodolfo Pizarro, quien culminó una buena combinación de la ofensiva del Inter recibiendo en el área, recortando y disparando a la red.

En la segunda parte, el Inter se lanzó en busca de su primer triunfo pero concedió espacios en defensa que aprovechó el Union con un fulminante contraataque que ejecutó Przybylko.

El Inter peleó el empate hasta el final y tuvo una oportunidad de lanzar un penal señalado a su favor en el 77 pero el árbitro finalmente lo invalidó tras consultar el VAR.

Alineaciones:

Philadelphia Union: Andre Blake - Raymon Gaddis, Jakob Glesnes, Mark McKenzie, Kai Wagner - Alejandro Bedoya, José Martínez (Warren Creavalle, 72), Jamiro Monteiro (Anthony Fontana, 81), Brenden Aaronson (Jack Elliott, 90) - Kacper Przybylko y Sergio Santos (Ilsinho, 46). DT: Jim Curtin.

Tarjetas amarillas: Martínez (27)

Goles: Wagner (5) y Przybylko (63)

Inter Miami: Luis Robles - Nicolás Figal, Andrés Reyes, Román Torres, Ben Sweat (Mikey Ambrose, 88) - Wil Trapp (Lee Nguyen, 68), Victor Ulloa (Jay Chapman, 87), Lewis Morgan, Rodolfo Pizarro - Matías Pellegrini (Jerome Kiesewetter, 68) y Julián Carranza. DT: Diego Alonso.

Tarjetas amarillas: Trapp (38), Reyes (67)

Tarjetas Rojas: Reyes (90+8)

Goles: Pizarro (36)

Grupo A

Clasificación

Pts J G E P GF GC Dif

1. Orlando City 6 2 2 0 0 5 2 3

2. Philadelphia Union 6 2 2 0 0 3 1 2

3. Inter Miami 0 2 0 0 2 2 4 -2

4. New York City FC 0 2 0 0 2 1 4 -3

