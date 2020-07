Paraguayo Sánchez asegura que América tiene todo para iniciar bien la liga

El volante Richard Sánchez (i) de América disputa el balón con el mediocampista Rodolfo Pizarro (c) de Monterrey, durante el partido de vuelta de la final del torneo mexicano de fútbol (Liga MX), celebrado en el Estadio Azteca de Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán/Archivo

México, 15 jul (EFE).- El centrocampista paraguayo Richard Sánchez, de las Águilas del América del fútbol mexicano, aseguró este miércoles que su equipo tiene todo para llegar en su mejor versión al torneo Apertura 2020 que comenzará el 24 de este mes.

"En nueve días podemos mejorar muchísimo; estamos puliendo cada detalles vamos paso a paso; tenemos un gran plantel, y aunque no estamos en nuestra mejor versión, vamos a mejorar y llegar al 100", señaló el volante en una rueda de prensa virtual.

Sánchez, de 24 años, confía en mantenerse como titular de las Águilas para el Apertura, bautizado por la Liga Mx como torneo Guardianes 2020, y se confirme como el conjunto más ganador del fútbol mexicano.

Al referirse al cambio de formato del campeonato, en el que solo cuatro equipos pasarán de manera directa a la liguilla de los ocho mejores, el centrocampista dio por hecho que el América es el cuadro más grande del fútbol mexicano y no debe preocuparse por esos detalles.

"Va a estar más duro con el nuevo formato, pero América, como el mas grande, tratará de estar entre los primeros; para nosotros todo será normal", indicó.

El pasado fin de semana el América fue goleado 4-1 por el Cruz Azul en la Copa por México, torneo previo al Apertura, a pesar de lo cual se clasificó a la semifinal que jugará mañana ante su acérrimo rival, las Chivas de Guadalajara.

A una pregunta sobre si los tapatíos pueden pagar los platos rotos por el humillante revés, Sánchez pronosticó que así será.

"Fue una derrota dura, venimos entrenado muy bien, el partido no nos fue bien pero lo bueno es que vamos a tener una revancha mañana", agregó.

El sudamericano recordó que los jugadores pasaron tres meses y medio sin entrenarse en cancha y por eso les está costando volver, sin embargo el torneo amistoso que juegan ayudará a llegar fino a la primera jornada en la que el cuadro visitará al Pachuca el lunes 27 de marzo.

"Es un torneo de pretemporada para adaptarse a que cada jugador llegue a su mejor versión; uno se va entrenando para lograr eso y (la afición) se tiene que calmar un poco porque esto recién empieza", concluyó.