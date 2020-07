Paraguay modifica el protocolo del coronavirus para acelerar las altas de los recuperados

Fotografía cedida por el Ministerio de Salud de Paraguay, que muestra al director de Vigilancia de la Salud, Dr. Guillermo Sequera, durante una rueda de prensa este miércoles, en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria en Asunción (Paraguay). EFE/MinSalud Paraguay

Asunción, 15 jul (EFE).- Paraguay aplicará desde este miércoles un nuevo protocolo para casos de coronavirus leves o asintomáticos con el que espera acelerar la confirmación de las recuperaciones y reducir las semanas de permanencia de los repatriados en albergues y hoteles salud, según anunció el Ministerio de Salud.

Con esta nueva metodología, las autoridades sanitarias paraguayas considerarán recuperado a todo contagiado de coronavirus que 14 días después de la detección de su caso se encuentre asintomático por al menos tres días.

El viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo, informó en una rueda de prensa que estos cambios contemplan "una cierta flexibilización del protocolo que venía aplicándose hasta ahora" y que está basado "en una revisión exhaustiva de la evidencia científica".

"Hay actualización en los plazos de aislamiento relacionados con la presencia de la infección en un paciente y esto va a tener también impacto en los casos de cuarentena sanitaria obligatoria", añadió Portillo.

De esta forma, se espera que el tiempo máximo de permanencia en los albergues para repatriados sea de 21 días, cuando en los últimos meses algunos han tenido que esperar hasta 60 días para poder abandonar estos centros.

Portillo recalcó que estas medidas no ponen en peligro la salud del resto de la población y están dirigidas a los casos más leves, que representan, hasta la fecha, el 95 % de los confirmados.

"El manejo del enfermo en sí no cambia mucho. Tiene que ver con los pacientes asintomáticos, cuadro leve o situación especial, dado que deben cumplir con una cuarentena obligatoria, sea en albergues, domicilios u hotel salud", agregó.

El directo de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, insistió en que "la definición de caso confirmado no cambia" y se mantendrá como "toda persona que dé positivo" al test de coronovirus.

Sequera precisó que el nuevo protocolo representará un "cambio muy grande" ya que la realización de los dos test hasta confirmar la recuperación atrasaba mucho el número de altas en el país, en comparación con otros datos de la región.

De esta forma, las autoridades sanitarias no tendrán que esperar al doble negativo para confirmar la recuperación.

"Vamos a tener un número importante de recuperados y más fácil la gestión de albergues y hoteles salud", apuntó.

PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN

A pesar de la adopción de este nuevo protocolo, el viceministro de Salud volvió a pedir a los ciudadanos que mantengan las medidas de protección prevención para evitar la propagación del virus que no tiene "fecha de vencimiento".

Las autoridades sanitarias no se pronunciaron sobre el avance a la fase 4 de la cuarentena inteligente, después de que el Gobierno prorrogara hasta el 19 de julio la fase 3 del levantamiento progresivo de las restricciones sanitarias.

"Estaremos impulsando, recomendando, elaborando distintos protocolos y medidas que nos van a permitir seguir saliendo del encierro y en la forma más segura posible", dijo Portillo sin más precisión.

También invitó a los trabajadores a seguir trabajando en cuadrillas ya que existe "mayor circulación del virus en la comunidad".

Además, Sequera confirmó que durante el pasado fin de semana la Dirección de Vigilancia de la Salud trabajó con los equipos de recursos humanos de unas 24 instituciones públicas y privadas ante la detección de nuevos casos en entornos laborales.

Paraguay registra hasta la fecha 1.741 casos activos, 1.308 recuperados y 25 fallecidos, lo que suma un total de 3.074 contagiados desde el 7 de marzo, cuando se detectó el primer paciente de coronavirus en el país.