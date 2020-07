OPEP+ elevará producción de crudo en agosto ante alza en demanda

(Bloomberg) -- La OPEP y sus aliados restablecerán el próximo mes algunos suministros de petróleo, pero el impacto “apenas se sentirá” a medida que la demanda se recupera de la crisis del coronavirus, dijo el ministro de Energía de Arabia Saudita.

Después de casi tres meses de históricas restricciones a la producción para compensar los peores efectos de la pandemia global, la coalición de 23 naciones liderada por Riad y Moscú continuará con su plan para disminuir gradualmente los recortes. La decisión era ampliamente esperada, pero aún conlleva algunos riesgos para el cartel, en medio de un resurgimiento del virus en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de petróleo.

“A medida que avanzamos a la siguiente fase del acuerdo, los suministros adicionales resultantes de la programada disminución de los recortes de producción se consumirán a medida que la demanda continúe su camino de recuperación”, dijo el miércoles el ministro de Energía de Arabia Saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, al comienzo de una videoconferencia de la OPEP+. “Las economías de todo el mundo se están abriendo, aunque este es un proceso cauteloso y gradual. Las señales de recuperación son inconfundibles”.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados retendrán en agosto 7,7 millones de barriles por día, en comparación con los recortes de 9,6 millones actuales. Ese aumento de la oferta será compensado de alguna manera por miembros que no cumplieron con sus compromisos de reducir la producción en mayo y junio, como Irak y Nigeria. Ellos compensarán esas faltas con reducciones adicionales en agosto y septiembre.

Esos recortes de compensación son un principio crucial y el grupo debe resistir la tentación de relajarse, dijo el príncipe Abdulaziz. Las exportaciones del propio reino no cambiarán el próximo mes, a pesar del aumento de la producción, debido a un aumento de la demanda interna, dijo.

La disminución de los recortes a la producción está “totalmente en línea con las tendencias actuales del mercado”, dijo el ministro de Energía ruso, Alexander Novak. “Casi todas las alzas en la producción se consumirán en los mercados nacionales de los países productores a medida que la demanda se recupere”.

La OPEP+ está reviviendo los suministros a medida que el consumo de combustible aumenta con el levantamiento de las medidas de confinamiento en todo el mundo. Las restricciones de la alianza, equivalentes a casi 10% de la oferta mundial, ayudaron a que los precios del crudo se duplicaran con creces desde los mínimos alcanzados a fines de abril, cuando la demanda se desplomó en más de 20 millones de barriles por día.

