Maduro llama "irresponsables" a los venezolanos que retornan por pasos ilegales

Según la oposición "Maduro criminaliza a los venezolanos que han decidido regresar a Venezuela, categorizándolos de bioterroristas y dándole la orden a sus partidarios del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) de perseguirlos y de reprimirlos". EFE/Carlos Ortega/Archivo

Caracas, 14 jul (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este martes como "irresponsables" a los miles de venezolanos que su Gobierno ha denunciado retornaron al país a través de pasos ilegales y sin cumplir una cuarentena preventiva, por cuanto se les señala por el repunte de casos del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

"Están los 'trocheros' que vienen de Colombia y de Brasil de manera irresponsable con su país", dijo Maduro durante en acto de trabajo televisado. "Prefieres pasar por la trocha (paso ilegal) irregularmente y después contaminar como has contaminado a todo un país, de verdad es indignante que haya personas que no valoren su propio país", añadió.

El propio Maduro ha dicho que más de 60.000 venezolanos han retornado a su país, principalmente desde Colombia, huyendo de la "persecución" y el "trabajo esclavo", dos males que se agudizaron con la pandemia por la COVID-19.

También ha dicho que estos retornados elevaron los contagios, que ascienden hasta los 10.010 con 96 fallecidos contando los detectados esta jornada: 303 nuevos casos con 3 decesos.

"Hay que atender a todos los trocheros (retornados a través de pasos ilegales)", pidió el presidente a su equipo de trabajo. "Ahí está la fuente de la multiplicación", insistió.

En este sentido, Maduro dijo que su Gobierno ha dispuesto de estaciones de frontera para atender a los retornados y garantizar que cumplan la cuarentena antes de volver a sus hogares de origen.

"El país los recibe con los brazos abiertos, pero pasen regularmente", agregó.

Asimismo, el presidente leyó un mensaje que dijo tomó de las redes sociales y en el que se instaba a los venezolanos a denunciar de manera anónima a sus compatriotas que, sospechen, hayan retornado sin cumplir la cuarentena.

"Un trochero o una trochera infectado es un bioterrorista en tu sector que puede acabar con tu vida y la de tu familia", reza el mensaje que leyó Maduro, y que algunas cuentas de Twitter vinculadas con la Fuerza Armada venezolana han estado replicando desde el pasado día 12.

La respuesta de la oposición no se hizo esperar y reprochó a Maduro por sus palabras hacia los connacionales que regresaron al país, al considerar que los "criminaliza".

Tomás Guanipa, representante del líder opositor Juan Guaidó en Colombia, rechazó las declaraciones del mandatario, a través de su cuenta de Twitter, donde señala al Gobierno de persecución y represión hacia los retornados.

"Maduro criminaliza a los venezolanos que han decidido regresar a Venezuela, categorizándolos de bioterroristas y dándole la orden a sus partidarios del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) de perseguirlos y de reprimirlos. El régimen sigue violando los derechos humanos de los venezolanos, es un régimen criminal", señaló.

Agregó que "estas acciones lo que refuerzan es el carácter criminal de Nicolás Maduro y su régimen, por lo que es indispensable que estos crímenes de lesa humanidad sean llevados a la Corte Penal Internacional para que sus responsables sean juzgados".