Macedonia del Norte elige parlamento con temor al COVID y a la abstención

EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

Skopje, 15 jul (EFE).- Los macedonios acuden este miércoles a las urnas, en unas elecciones anticipadas que se celebran bajo fuertes medidas higiénicas y de distanciamiento por el repunte de los casos de coronavirus registrado en las últimas semanas.

Los casi 3.400 colegios electorales abrieron a las 07.00 hora local (05.00 GMT) y cerrarán a las 21.00 (19.00 GMT), dos horas más tarde de lo habitual, debido a que la Comisión Electoral optó por dar un mayor margen de tiempo para el voto, con el fin de garantizar que se mantienen las medidas de seguridad necesarias.

Además, se decidió ampliar a tres días el proceso de votación, para permitir que las personas en cuarentena lo hicieran desde sus casas, lo que ocurrió el lunes, y que el martes pudieran votar las personas mayores y los presos, antes de pasar hoy al resto de la población.

Según los datos de la Comisión Electoral, el lunes solo 700 de las 6.000 personas en situación de cuarentena e inscritas en el censo ejercieron su derecho al voto.

En las encuestas previas a los comicios, cerca del 20 % de los electores afirmaron que no acudirán a votar, lo que apunta a que entre la ciudadanía persiste el temor a un crecimiento descontrolado del coronavirus durante esta jornada electoral.

"No voy a salir y hacer cola en un lugar en el que haya mucha gente. Durante meses, nos han dicho que tomemos distancia, que nos quedemos en casa y en cambio ahora, con las elecciones, los partidos políticos y el Estado nos dicen que salgamos, que es seguro votar", afirmó a Efe Lina, una mujer de 22 años, en el centro de Skopje.

"Yo sí que votaré. El virus no me supone un problema y nos movemos libremente. Te pones la mascarilla, mantienes los dos metros de distancia y ya estás protegido para ir a votar", aseguró, por su parte Rilind, trabajador de la construcción de 50 años en Tetovo, al oeste de la capital.

Según los últimos datos, Macedonia del Norte contabiliza 8.200 contagios, cuatro veces mas que antes de la desescalada, cuando el número de personas infectadas apenas llegaba a las 2.000. El total de fallecidos es de 380.

Los comicios adelantados fueron convocados después de que en octubre del año pasado el primer ministro, el socialdemócrata Zoran Zaev, anunciara su dimisión tras el fracaso entonces para llegar a un acuerdo con Bruselas sobre el comienzo de las negociaciones de adhesión del país a la Unión Europea.

Según los sondeos realizados durante la campaña, un 30 % de los electores no sabe a cual de las once formaciones que se presentan votará, pero las mayorías caerán del lado de las dos alianzas hegemónicas: el actual partido en el Gobierno, la Unión Socialdemócrata de Macedonia (SDSM), y los conservadores del VMRO-DPMNE.

El candidato de la SDSM es el ex primer ministro Zoran Zaev, mientras que Hristijan Mickoski, líder de la oposición, es el cabeza de lista de los conservadores.

Se prevé que aproximadamente 2.600 personas de varias organizaciones supervisarán el proceso electoral, con 170 observadores internacionales presentes.