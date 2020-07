Las elecciones generales en Macedonia del Norte no arrojan un claro vencedor. EFE/EPA/NAKE BATEV

Skopje, 16 jul (EFE).- Las elecciones generales anticipadas en Macedonia del Norte este miércoles no han arrojado un claro vencedor, por lo que la formación de un Gobierno se antoja complicada a la vista de que la aritmética electoral permite varias combinaciones de partidos.

Los resultados con cerca del 90 % del voto escrutado daban a la gobernante Unión Socialdemócrata de Macedonia (SDSM), que se presentaba a estas elecciones en alianza con el pequeño partido de la minoría albanesa BESA, un 36,2 %.

Por su parte, la alianza conservadora VMRO-DPMNE -el principal partido de la oposición- ronda el 35 %, por lo que todo dependerá en los próximos días de quien es capaz de encontrar uno o varios aliados para sacar adelante un Gobierno.

"Es una situación altamente inestable. Ambos partidos se encuentran en una mala situación. Ahora todo puede depender de unos pocos votos", señaló a Efe el analista político Vasko Popetrevski en un primer comentario.

Como ya es costumbre en este país, el partido que previsiblemente hará inclinar la balanza en uno u otro sentido será la formación DUI, una de las formaciones que representan a la minoría albanesa, que conforma el 25 % de la población, y que tradicionalmente es el partido bisagra.

Tras el 90 % escrutado, DUI obtenía el 11,2 %, un resultado que su líder, Ali Ahmeti, valoró como una clara victoria entre todos los paridos de la etnia albanesa.

Pero también los dos principales partidos se presentaron como los ganadores de esta peculiar jornada electoral.

"Después de 18 años podemos decir que estamos ganando las elecciones. Nuestra coalición lidera con dos escaños. Somos los ganadores de estas elecciones cristalinas", dijo Ljupcho Nikolovski, secretario general de SDSM en una primera valoración.

Mientras se mantenía la incertidumbre sobre cuál acabará siendo el partido más votado y tras una jornada marcada por el miedo frente al coronavirus, las elecciones han arrojado ya un ganador seguro, la abstención.

Según los datos provisionales de la Comisión Electoral Nacional (SEC, por sus siglas en inglés), la participación fue del 50,86 % frente al 66,8 % en los comicios de 2016.

Los medios atribuyen este descenso sobre todo al temor ciudadano de votar en pleno repunte del coronavirus, pero también a la creciente apatía política y a que por celebrarse en pleno calor veraniego, la motivación de acudir a las urnas es mas baja.

En este miércoles electoral se registró además una de las jornadas con el mayor nivel de contagios vividos desde que estalló la pandemia, un total de 198 en 24 horas y cuatro nuevas muertes. Con ello el número de casos alcanza los 8.526, cuatro veces mas que durante el confinamiento, y el de fallecidos los 393.

La jornada transcurrió sin problemas y los ciudadanos observaron estrictamente los protocolos sanitarios impuestos: distancia de un mínimo de 1,5 metros en las colas, voto con mascarilla, así como desinfección a la entrada y salida de los colegios electorales.

Las elecciones anticipadas han sido calificadas de cruciales de cara a las aspiraciones europeas de este pequeño país de apenas dos millones de habitantes.

Los socialdemócratas prometieron durante la campaña que de ganar harían todo lo posible por poder comenzar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE).

El líder socialdemócrata y ex primer ministro, Zoran Zaev, había decidido convocar elecciones anticipadas precisamente después de que la UE no lograra consensuar una fecha para el inicio de estas negociaciones.

Aunque Macedonia del Norte continúa sin haber obtenido una fecha, el Consejo Europeo dio en marzo pasado luz verde a que se entablen las conversaciones.

En marzo pasado este país se convirtió además en el trigésimo miembro de la OTAN, otro de los puntos que Zaev ha capitalizado como fruto de su gestión de Gobierno.

Todo esto solo fue posible después de haber resuelto la larga disputa con Grecia sobre el cambio del nombre del país, un tema que se llevaba debatiendo desde hace décadas y por el que los sucesivos Gobiernos helenos habían vetado el acceso de su vecino a la Alianza Atlántica y la UE.

Frente a la posición de los socialdemócratas, los conservadores nacionalistas de VRMO-DPMNE, dirigidos por Hristijan Mickoski, se mostraron en contra del acuerdo con Atenas y de añadir la palabra "Norte" en el nombre, pero entretanto han asegurado que no lo cuestionarán si ganan las elecciones.

Mientras que uno de los temas principales de la campaña fueron los reproches mutuos de corrupción, el coronavirus no tuvo un protagonismo mayor, a pesar de que los estragos causados por la pandemia son fuertes, tanto sanitaria como económicamente .

En Macedonia del Norte el salario medio es de unos 420 euros y el sistema sanitario es más que precario.