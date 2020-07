La pandemia avanza con fuerza en los Balcanes tras una reapertura apresurada

EFE/EPA/DRAGAN KARADAREVIC

Belgrado, 15 jul (EFE).- Tras una primera ola muy moderada, los países de los Balcanes occidentales registran desde junio un aumento constante de casos de COVID-19 que ha llevado a algunos estados, como Austria, a vetar el aterrizaje de aviones de la región.

El alivio de las restricciones tras pensar que todo había pasado, que en algunos países, como Serbia, llevó incluso a miles de personas a los estadios sin guardar distancia, así como la reapertura de la economía, han supuesto un fuerte repunte de la COVID-19 y un agravamiento de la situación.

Aunque comparado con otras regiones más afectadas, la expansión de la pandemia en Serbia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro Croacia no es todavía tan grave, el empeoramiento de las últimas semanas y la tendencia al alza, ha alertado a expertos y autoridades sanitarias.

SERBIA

En Serbia, un país de siete millones de habitantes, desde hace días el número de contagiados ronda los 300, mientras que el número de fallecidos ha llegado a 13 en dos ocasiones, la cifra récord en este país desde el inicio de la epidemia, en marzo pasado.

Otro récord es el número de pacientes con respiradores, que ya alcanza los 170.

"Los datos hablan por sí solos de la seriedad de la situación y de que debemos actuar todos juntos", declaró el ministro de Salud serbio, Zlatibor Loncar, que pidió respetar las medidas de prevención.

Belgrado es la ciudad más afectada, aunque el aumento de casos se registra en otras zonas del país.

En la capital, están ocupadas el 90 por ciento de las cama en los hospitales adaptados para pacientes contagiados con COVID-19, muchos de ellos de entre 30 y 50 años. Los casos suelen ser más graves que antes y están afectando a personas más jóvenes.

Las autoridades sanitarias serbias insisten en la responsabilidad individual, el uso de mascarillas, la distancia física y en evitar aglomeraciones, que en este país sin embargo son frecuentes.

En Serbia se han registrado hasta ahora 18.983 casos de contagios y 418 muertos.

MONTENEGRO

En el pequeño país de 620.000 habitantes, que a comienzos de junio había proclamado el fin de la epidemia al no identificar casos durante un mes, ahora afrontan picos de hasta 60 casos al día.

El director del Instituto de Salud Pública, Boban Mugosa, alertó de la seriedad de la situación al ilustrar que más de 20 % de los testados dan positivo y que es un indicio de que las cifras, por ahora, seguirán subiendo.

El presidente de un cuerpo gubernamental de gestión de la crisis, Milutin Simovic, pidió "cautela, responsabilidad y solidaridad" para frenar la propagación del coronavirus.

Montenegro, que posiblemente fue el país con el mejor resultado contra el coronavirus en los Balcanes, ahora tiene el mayor número de contagiados por 100.000 habitantes en la región, con 231 casos.

En Montenegro se han contabilizado hasta ahora 1.826 casos y 25 muertos.

KOSOVO

En Kosovo, ante el fuerte repunte con cerca de 200 casos cada día, el Gobierno impuso el toque de queda durante la noche y a los mayores de 65 años se les permite salir en horarios determinados.

El uso de mascarilla es obligatorio tanto en espacios cerrados como abiertos, y están prohibidas ceremonias religiosas y reuniones de más de cinco personas en lugares públicos.

El primer ministro de Kosovo, Avdullah Hoti, declaro que "la situación se vuelve peor, estamos al límite de nuestras capacidades".

"La apertura de la sociedad y la economía no encontró al país preparado para cohabitar con el virus. Ahora estamos pagándolo caro", dijo.

Este país ha registrado 5.118 casos y 108 muertos.

BOSNIA

También Bosnia-Herzegovina registra cerca de 200 casos diarios, y las autoridades se vieron obligadas a pedir a la policía el control estricto de las medidas, ante todo por detectar que numerosas personas con SARS-Cov-2 no respetan la cuarentena.

Bosnia-Herzegovina ha confirmado 6.981 casos y 226 muertos.

CROACIA

Este país cuya economía depende en gran medida del turismo, también registra decenas de nuevos casos al día y entre los contagiados hay también turistas.

Hasta ahora, este país ha contabilizado 3.827 casos y 120 muertos.

"No podemos eliminar este virus. Está y permanecerá aquí. Posiblemente se contagiarán muchas personas, tal vez todos nosotros, pero es importante que no sea en un breve período", declaró el microbiólogo croata Gordan Lauc, del equipo asesor del Gobierno.

"Con mascarillas ahora tratamos de ralentizar la rapidez de la propagación del virus", explicó el experto.