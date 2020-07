La oposición venezolana ratifica el informe de la ONU sobre la ausencia de Justicia

El diputado opositor Miguel Pizarro. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 15 jul (EFE).- El informe sobre Venezuela de la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos presentado este miércoles supone una muestra de la gravedad de la situación que atraviesa el país caribeño y la ausencia de un sistema judicial independiente, aseguró a Efe el diputado opositor Miguel Pizarro.

Pizarro, quien fue designado como comisionado presidencial de Venezuela ante la ONU, aseguró en una conversación telefónica que en el país "se han venido minimizando" los derechos civiles, políticos o la libertad de expresión, tal y como refleja el informe que fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Además, el diputado, quien fue nombrado por el líder opositor Juan Guaidó para el desempeño de su papel ante la ONU, destacó el "deterioro constante" del país en Derechos Humanos.

POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Pizarro también destacó del informe que haya incluido "todo lo que tiene que ver con el control y las sentencias en contra de los partidos políticos y de la vida normal de las instituciones democráticas".

Dicho reporte, según detalló, incluye en su análisis sobre el acceso a la justicia "la politización de las decisiones, es decir la afirmación de que en casos políticos, los jueces esperan instrucciones del (Tribunal Supremo de Justicia) TSJ para tomar una decisión y no es el juicio lo que marca la sentencia".

Con respecto a la falta de independencia de los tribunales, Pizarro subrayó que "el informe habla muy claro" al asegurar que "el 25 % de los jueces de la República son los únicos titulares".

"Es decir, el 75 % del sistema depende de la discrecionalidad generada bajo la emergencia judicial. Habla también del sistema fiscal, y como solo el 55 % de los fiscales en Venezuela han sido puestos por concurso. Todos los demás son designados políticamente", apostilló.

SITUACIÓN DEL ARCO MINERO

En su opinión es de particular importancia que sea "la primera vez que en marco de la ONU se aborda el tema de la explotación minera", específicamente en el llamado Arco Minero del Orinoco, un vasto terreno repartido entre los selváticos estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, fronterizos con Brasil y Guyana.

"Que el informe afirme que hay grupos irregulares armados que controlan grandes extensiones de territorio, es una afirmación profundamente grave, pero además habla de cuán profundo es el daño de lo que está ocurriendo en el Arco Minero", sostuvo Pizarro.

Para el diputado opositor, también es importante "la mención de las masacres indígenas, es desplazamiento de las poblaciones indígenas. No solo es la destrucción y el daño ambiental, sino que es el haber forzado a vastos números de poblaciones indígenas a tener que abandonar sus tierras e incluso a someterse al trabajo esclavista".

LA MIRA PUESTA EN "ACCIONES"

Posteriormente y en una rueda de prensa virtual, Pizarro aseguró que tienen muy claro hacia donde apuntan "la mira" y es a que "se entienda que con un régimen como el de Nicolás Maduro no funciona solamente el gesto, la declaración, sino que hay que ser mucho más concretos en las acciones, en los castigos".

"Hay que tener la mira para donde es, el responsable de la violación de derechos humanos es Nicolás Maduro", agregó.

Por todo ello, consideró que el Consejo de Derechos Humanos "es una base" a partir de la cual "permite pedirle a gobiernos del mundo mayor presión" y que está se encamine "al propio sistema" de la ONU "en distintas áreas".

Finalmente, afirmó que en la oposición no esperan "del régimen un cambio de conducta o que le dé una epifanía democrática" que les lleve un día a despertarse y decir "es verdad, he violado los derechos humanos", por lo que concluyó que su lucha es por "cambiar el régimen político en Venezuela".