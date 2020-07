La economía colombiana caerá el 7,5 % en 2020 por COVID-19, proyecta el BBVA

La economía colombiana creció un 3,3 % en 2019 y el 1,1 % en el primer trimestre de este año. EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Bogotá, 15 jul (EFE).- La productividad colombiana se recupera gradualmente debido a la flexibilización del confinamiento por el coronavirus, pero la caída de la actividad durante el segundo trimestre llevará a que la economía del país caiga un 7,5 % este año, según un informe del BBVA Research.

"La recuperación productiva ha avanzado con la apertura gradual de algunos sectores. No obstante, en el segundo trimestre se observó la peor contracción económica de la historia reciente. Desde abril se han visto mejoras en el gasto de los hogares, en la demanda de energía y un aumento de los puestos de trabajo en mayo", dijo en una rueda de prensa virtual la economista jefe del BBVA en Colombia, Juana Téllez.

La economista añadió que "además, estimamos una mejora en la actividad durante el segundo semestre. No obstante, vemos que estas mejoras no compensarán la caída producto de la cuarentena, por lo que la economía colombiana se contraerá 7,5 % en 2020".

Sin embargo, los cálculos del BBVA Research estiman que para el 2021 el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia crezca un 5,5 %.

La economía colombiana creció un 3,3 % en 2019 y el 1,1 % en el primer trimestre de este año.

RECUPERACIÓN DESIGUAL

Según los análisis del BBVA, la recuperación de la economía colombiana no ha sido uniforme en los diferentes sectores de gasto, ni en las distintas ciudades.

Eso porque la dinámica de las regiones ha estado influenciada por el desarrollo de la pandemia y las medidas tomadas por las autoridades para enfrentarla.

"La recuperación económica depende de la apertura sectorial y la capacidad de recuperación de la demanda. En el caso de los hogares, el consumo se mantiene débil a mediano plazo por el choque de ingresos", dijo Téllez.

Factores como un mayor gasto público y la ejecución de un plan más ambicioso de infraestructura, sumado a una recuperación más rápida de las exportaciones y mejor valoración de las materias primas, "contribuirán a impulsar el proceso gradual de recuperación de la economía en 2021", apostilló la experta.

INFLACIÓN BAJA

Por otro lado, el BBVA calcula que la inflación, que se ha reducido significativamente por los subsidios a los servicios públicos, la disminución de los precios de los combustibles y las exoneraciones del IVA a algunos productos, se mantendrá "baja por cuenta de la debilidad de la demanda y la moderación de las presiones cambiarias", por lo que se espera que cierre 2020 en 1,9 % y 2021 en 2,8 %.

Asimismo, estimó que hay espacio adicional para reducciones de la tasa de interés pero que "en la medida que la inflación se mantendrá baja y la actividad económica aún necesita más estímulos en su recuperación, el Banco de la República (emisor) reducirá aún más su tasa, a 2,0 % en los próximos meses".

En cuanto al desempleo dijo que "permanecerá en niveles altos durante algún tiempo, ubicándose en 2020 en cerca del 20 %" y que el tipo de cambio oscilará en torno a los 3.700 pesos por dólar este año mientras que en 2021 promediará 3.570 pesos por dólar "gracias a la recuperación gradual del precio del petróleo".

REFORMA FISCAL

Los estudios del BBVA Research en el frente fiscal prevén que el Gobierno colombiano tendrá "importantes desafíos" ante la suspensión de la regla fiscal para tener margen de maniobra con los planes sociales derivados de la pandemia.

En el corto plazo requerirá de altos ingresos no tributarios y, a mediano plazo, de una reforma tributaria para lograr una consolidación fiscal acorde a las metas estructurales.

Otro reto será recuperar su capacidad de financiamiento a partir de la inversión extranjera directa y procurar por una recuperación del ahorro nacional.

A mediano plazo los retos pasan por afianzar la recuperación para salvaguardar los avances en bienestar social logrados en las últimas décadas y consolidarlos a futuro.

"En este sentido, serán necesarios grandes avances en productividad e inversión en aspectos como mejoramiento de la infraestructura social y de transporte, impulso al sector agroindustrial y reducción de la informalidad, entre otras acciones, para mejorar el crecimiento potencial y el bienestar social", aseguró Téllez.