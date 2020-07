Isabel Jiménez, embarazada de su segundo hijo

15/07/2020 Isabel Jiménez está disfrutando de unas merecidas vacaciones en su Almería natal EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



Lo cierto es que veíamos a una Isabel Jiménez más radiante que nunca, pero con el cuerpazo que luce no podíamos imaginar que está, como anuncia en exclusiva la revista "Semana", embarazada de su segundo hijo. La periodista, que se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en su tierra después de un duro confinamiento en el que no dejó de trabajar, será de nuevo mamá en los próximos meses. Y no puede estar más feliz.



Isabel se encuentra en los primeros meses de gestación y aun no conoce el sexo del bebé que espera, pero según la publicación muestra orgullosa la ecografía que lleva en su teléfono móvil a todos sus seres queridos. Un hermanito para el pequeño Hugo, que tiene dieciocho meses y que, según ha presumido la presentadora en numerosas ocasiones, es un bebé buenísimo que les ha dejado dormir casi desde que nació.



Ahora, Isabel y su marido, Álex Cruz, están disfrutando de esta dulce espera en las costas de Almería, tierra natal de la periodista, donde se han regalado unos días solo para dos disfrutando por fin de la playa después de unos largos meses de reclusión a causa del Coronavirus.



A falta de confirmación oficial por parte de la mejor amiga de Sara Carbonero, que estará esperando un tiempo prudencial antes de hacer público su segundo embarazo, desde Chance le damos la enhorabuena por unirse a este baby boom entre nuestras famosas que no nos puede gustar más.