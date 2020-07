Imanol Arias expresa su confianza en la justicia y pide calma tras la apertura de juicio oral contra él

09/01/2020 Imanol Arias, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



Imanol Arias ha hablado por primera vez tras conocerse la apertura de juicio oral contra él por presunto fraude fiscal. El actor, que se enfrenta a una pena de cárcel de veintisiete años y a una multa de diez millones de euros, habla alto y claro para pedir, al igual que su amiga y compañera Ana Duato, la presunción de inocencia y expresar su tranquilidad en estos duros momentos:



- CHANCE: Imanol, disculpa que te moleste. ¿Cómo estás ante la noticia de la apertura del auto del juicio?



- IMANOL: Hola. Pues nada, con mucha calma y hay que esperar. Esto es muy largo y bueno, hay que esperar* Presunción de inocencia, no estar acusando todo el tiempo que llevamos cuatro años así. Yo lo que pido es calma y confiamos en la justicia que todo saldrá bien, y seguimos adelante. Muchas gracias.



- CHANCE: ¿Qué decisión vais a tomar? ¿Creer en la justicia y llegar a un acuerdo? Tu dijiste que no querías tener ningún problema.



- IMANOL: Yo no quiero tener ningún problema. Yo quiero arreglar las cosas cuanto antes y seguir viviendo. Gracias.