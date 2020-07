Gloria Camila se muestra de lo más enamorada con David

11/06/2020 Gloria Camila y su novio, David, tomando algo en un bar del centro de la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 15 (CHANCE)



En mitad del huracán que se ha formado en la familia Jurado, Gloria Camila está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. Y es que desde que la hija de Ortega Cano finalizase la relación sentimental con Kiko Jiménez parece otra. Además, según ella ha comunicado en muchas ocasiones está llena de amor, de un amor natural que hacía mucho tiempo no sentía.



Ahora, Gloria Camila ha colgado en su perfil de Instagram una declaración de amor a su actual novio, David. Nos ha sorprendido con un texto que deja bien claro el amor tan puro que siente por su pareja y lo a gusto que está en estos momentos en los que se encuentra a su lado:



"Lo dos e*ramos refugiados del amor. Testigos protegidos, con nuevas emociones y nuevos pensamientos. Ya declaramos en contra del amor con el dolor au*n en el pecho. Ya esta*bamos a salvo, muy lejos, donde nuestro enemigo jama*s nos encontrari*a. En contra del amor por amor. Contra el mundo por desconfianza. Yo contra ellos y tu* contra ellas, pero no tu* eras ellos, ni yo era ellas. E*ramos tu* y yo, y ninguno de los dos contaba con eso. Con lo fa*cil que pareci*a el mundo en silencio. Con lo tranquilos que esta*bamos pensando que el amor ya estaba preso. Que nunca ma*s seri*amos fra*giles, ni tendri*amos miedo. Pero para todo miedo hay terapia de choque. Y me choque* contigo en el destierro. Y yo senti*a que nunca ma*s estari*a a salvo, que el amor habi*a escapado, me habi*a encontrado, y me habi*a atravesado el pecho. Ese nudo que forman las ganas y los nervios. Y ahora .. Me ocupas la cama, el sofa*, los di*as y el corazo*n. Te refugias en mi pecho, y la que se siente refugiada soy yo. Te prometo que pense* que me habi*a vuelto insensible. Pero no, no. Tan so*lo es que tuve que huir del amor, temerlo y odiarlo, olvidarlo, aborrecerlo y apartarlo. Y ahora entiendo que no es que hubiese olvidado como querer. Tan so*lo es que todo este tiempo estuve aprendiendo, para cuando llegases, poder quererte bien. R.Expósito"



De esta manera no nos cabe ninguna duda de que Gloria Camila está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Tal y como ha comentado ella en numerosas ocasiones, está viviendo una relación completamente diferente a la que tuvo con Kiko Jiménez y es que según ha dejado entrever, los meses finales de su relación con él fueron bastante complicados.