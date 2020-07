Gloria Camila opina sobre su mote de "la inmigrante": "bueno, es que soy colombiana"

03/03/2020 Gloria Camila Ortega, ajena a la guerra familiar EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



Gloria Camila se ha mantenido en un discreto segundo plano desde que estalló la guerra entre Rocío Carrasco y el resto de la familia. Pese a convertirse en protagonista de la trama después de que tanto Gloria como Amador Mohedano asegurasen que su hermana y Fidel Albiac se dirigían a ella y a José Fernando de modo despectivo - llamándoles los inmigrantes - la hija de Ortega Cano quiere seguir al margen y evita echar más leña al fuego.



Hemos visto a la ex de Kiko Jiménez disfrutando de una cena con amigas, entre las que se encontraba Sofía Cristo. Sin perder la sonrisa, Gloria Camila ha asegurado que no había visto la entrevista de su tío Amador. En un claro guiño a lo que en su día dijo Rocío Carrasco cuando su hija se fue a "Supervivientes", la joven ha afirmado que "no veo la tele, sólo Netflix". Pero tambien ha negado que sea una indirecta a su hermana: "madre mía, le sacáis puntilla a todo"



Completamente desconocida, Gloria quita hierro al hecho de que su hermana y Fidel les llamasen supuestamente a ella y a José Fernando "los inmigrantes", y le da normalidad asegurando que "bueno, es que soy colombiana".



Además, la hija de Ortega Cano prefiere no pronunciarse sobre la demanda que Rocíito y Fidel van a interponer contra Amador Mohedano tras sus explosivas declaraciones.



Si quieres ver la reacción de Gloria Camila, ¡no te pierdas el siguiente vídeo!



-



- No



- Por supuesto, pero luego depende de quién diga la cosa y cómo lo diga.



- Bueno, es que como no lo he visto no voy a decir nada.



- ¿Has hablado con tu sobrina Rocío?



- No si no lo he visto.



- Tu sobrina no te ha dicho nada a ti.



- No, lo siento, de verdad.



- ¿Te gustaría decir algo?



- No voy a decir nada lo siento. Siento que estéis a las 12 y media de la noche aquí pero os lo agradezco de verdad, entiendo vuestro trabajo pero es que no voy a decir nada.



- Entiendes a Amador.



- Me podéis perdonar por favor.



RECURSOS DE GLORIA CAMILA Y SOFÍA CRISTO DESPIDIÉNDOSE



RECURSOS DE GLORIA CAMILA DESPIDIÉNDOSE DE OTRAS AMIGAS



RECURSOS DE GLORIA CAMILA CAMINANDO POR LA CALLE



