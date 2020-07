Fútbol/Primera.- Previa del Real Madrid-Villarreal

Un partido que vale una Liga



El Real Madrid conquistará su 34º título liguero si vence al Villarreal



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid recibe este jueves (21:00 horas) al Villarreal en la penúltima jornada de LaLiga Santander con la intención de conquistar su trigésimo cuarto título liguero y no dar opción al FC Barcelona, que se enfrenta a Osasuna en el Camp Nou, en el primer 'match ball' para el equipo de Zinedine Zidane, el arquitecto de este logro.



Los blancos necesitan dos puntos en dos jornadas, pero no querrán dilatar la cosecha de un título que se han ganado con merecimiento tras el confinamiento. Hasta el momento, nueve de nueve, pleno de victorias y números que demuestran el excelente sprint del conjunto merengue, que volvería a ganar una Liga dos temporadas después.



El Real Madrid ha llegado hasta aquí después de haber sufrido en San Mamés y ante el Getafe, pero ha dado golpes sobre la mesa que confirman su dominio ante un Barça titubeante en este tramo final. Los de Zidane se han apoyado en las paradas de Courtois, que va camino del 'Zamora', en la seguridad de Sergio Ramos, además de su faceta goleadora, y en Karim Benzema, el jugador más decisivo del 13 veces campeón de Europa.



El francés ha liderado todas las opciones de ataque, tanto que amenaza a Messi en la clasificación del 'Pichichi'. Su capacidad para hacer jugar al resto y -este año- sus goles, pueden convertir a Zidane en el gran triunfador de esta Liga. El técnico galo dirige la misma plantilla que cuando se marchó -pero dos años más mayor- y sin Cristiano Ronaldo.



Su capacidad de gestión en el vestuario, la buena relación con sus pesos pesados, y la mano derecha para gestionar polémicas como las de Bale o James, han construido nuevamente un Real Madrid que toca el título con la punta de los dedos y este jueves afrontará su primera opción de la temporada. En caso de derrota y triunfo del Barça, los de Zidane todavía tendrían otra oportunidad en Butarque.



Para la visita del 'submarino amarillo', el Real Madrid tiene la baja de Marcelo por lesión, y la duda Nacho y el alta de Jovic, quien volvió a entrenarse con sus compañeros tras haber dado negativo en los test COVID-19. En cualquier caso, su concurso será muy difícil, como durante toda la campaña, y Zidane podría apostar por Rodrygo o Vinicius para acompañar a Benzema.



En la política de rotaciones del entrenador blanco encaja este movimiento, así como la titularidad de Fede Valverde en la sala de máquinas, secundado por el tridente clásico formado por Modric, Kroos y el pegamento de Casemiro, otro de los futbolistas fundamentales en el resurgir de los madridistas tras el parón por la pandemia.



En caso de victoria, o de conseguir el mismo resultado que el FC Barcelona -en esta jornada 37 con horarios unificados-, la 34º Liga sería una realidad para el Real Madrid. La segunda de Zidane y su título número 11 como técnico de la 'casa blanca'. Un dato que ya situaría como el segundo entrenador merengue con más títulos tras Miguel Muñoz.



EL VILLARREAL JUEGA POR EUROPA



El Villarreal, por su parte, no sólo no quiere ser el 'sparring' perfecto, sino que plantará batalla en el estadio Alfredo di Stéfano al estar jugándose su presencia en Europa la próxima temporada. Los jugadores de Javi Calleja son quintos con tres puntos de ventaja sobre el Getafe y sobre la Real Sociedad, sexto y séptimo, respectivamente.



El cuadro castellonense tendrá las ausencias de Funes Mori, lesionado, del portero Barbosa, castigado con tres partidos, y de Bacca, que padece una rotura en los isquiotibiales y no volverá hasta la próxima campaña. Quién sí parece haberse recuperado de sus molestias es Paco Alcácer, que jugaría al lado de Gerard Moreno en la punta de ataque.



Moreno, la gran referencia goleadora de los amarillos, y máximo goleador nacional con 16 tantos y el tercer máximo artillero de la competición. Estos números y la fulgurante vuelta del Villarreal han dado licencia al conjunto de Calleja para ilusionarse y estar muy cerca de conseguir el billete continental. Además, Anguissa y el gran nivel de Cazorla, que podría estar disputando sus últimos partidos con la camiseta amarilla, han sido 'responsables' de este buen rendimiento.



No será un partido plácido para el Real Madrid frente a un rival que ha vencido en sus últimos cuatro partidos como visitante en LaLiga, tres de ellos sin encajar ningún gol. Del duelo de Valdebebas estarán pendientes en Barcelona, donde cualquier resultado que no sea un triunfo será 'poner en bandeja' un nuevo título al servicio del eterno rival. La Liga más extraña del último siglo está a un sólo partido de resolverse.



Las apuestas en Betfair dan como claro favorito al Real Madrid, con 1,4 euros por euro apostado por la victoria blanca y que supondría el título liguero; 5 euros por euro por el empate, y 7,5 euros por cada euro invertido por el triunfo del conjunto amarillo.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos, Valverde; Vinicius y Benzema.



VILLARREAL: Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Iborra, Anguissa, Cazorla, Chukwueze; Gerard Moreno y Alcácer.



--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Canario).



--ESTADIO: Alfredo di Stéfano.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.