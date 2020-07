Fútbol/Primera.- Previa del Barcelona - Osasuna

El Barça recibe a Osasuna rezando al Villarreal



BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona recibe este jueves (21:00 horas) al CA Osasuna en el Camp Nou en la penúltima jornada de LaLiga Santander, en un día clave ya que debe ganar y esperar un tropiezo en casa del Real Madrid contra el Villarreal para evitar el alirón blanco y prolongar la lucha hasta el último aliento, mientras que los navarros no se juegan nada más que su honor.



Las dos últimas temporadas vieron al Barça coronarse campeón de Liga. Son ocho títulos de los últimos once posibles. Pero que esta marca se amplíe depende del Villarreal, de que pueda ganar o empatar en Madrid, ya que de lo contrario, el Real Madrid --al que le basta con hacer el mismo resultado que el Barça-- recuperará el cetro que ya ganó en 2017.



Es un todo o nada para un Barça que no ha visto fallar a su rival y que, por contra, ha firmado tres empates en lo que va de reanudación del campeonato. Seis puntos perdidos que han hecho que los de Zinédine Zidane tengan ahora todo a favor, con cuatro puntos de margen. El Barça, aún así, está obligado a ganar a un Osasuna que no tiene ya nada por lo que luchar.



El buen juego y gran acierto mostrado ante el Villarreal (1-4), ahora posible aliado, no se repitió en las victorias por la mínima ante el RCD Espanyo, al que hicieron descender, y contra el Real Valladolid en Pucela. Malas sensaciones para afrontar estas dos últimas jornadas, si es que se llega con algo en juego al último pulso.



Quique Setién tendrá la baja de Antoine Griezmann para este partido, sumada a las de Samuel Umtiti y Ousmane Dembélé. El delantero francés sufre una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha y ya no jugaría lo que resta de temporada. En el lado positivo, vuelven Frenkie de Jong y Arthur Melo, ya superados de sus respectivos problemas físicos, y también podrá jugar Jordi Alba, superadas las molestias que le dejó el partido en Valladolid.



Sin Griezmann, el Barça podría tener un tridente arriba formado por Suárez, Messi y un Ansu Fati ya disponible tras perderse el último duelo por la expulsión en el derbi. O, por contra, poner un 4-4-2 con Sergi Roberto y el propio Fati o Arturo Vidal en los extremos, con Messi y Suárez arriba. Otra opción sería dar otra oportunidad a Martin Braithwaite, que está fresco y es un seguro a la hora de trabajar en la presión.



Por su parte, el técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, tiene las bajas de Unai García, Robert Ibáñez, Rubén García, Marc Cardona y Chimy Ávila. El resto de jugadores están disponibles para la 'fiesta' del Camp Nou, donde intentarán salir airosos y ganar una décima más para la gran nota de esta temporada.



Los navarros, undécimos en la clasificación, llega al partido con los deberes más que hechos. Salvados, más cerca del tren europeo que del descenso. Llegan al choque tras ganar al Celta de Vigo y festejar su permanencia. Sin duda, ganar en el Camp Nou les daría un empuje anímico aún mayor para cerrar la campaña, en casa, ante un Mallorca que podría llegar en plena lucha por la permanencia o ya descendido.



El triunfo visitante sería una gran sorpresa, según los apostantes de Betfair, pues se pagaría 20 euros por euro apostado, el empate cotiza 8 a 1 y la victoria culé que le podría permitir seguir luchando por la Liga sería el resultado más lógico, pues por cada euro invertido se recibiría 1,14 euros.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Sergi Roberto, Rakitic, Vidal; Messi y Suárez.



OSASUNA: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Navas, Aridane, David García, Lato; Moncayola, Mérida, Barja, Arnáiz; y Gallego.



--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano).



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.