Fútbol.- Simeone: "No me sorprende que otros equipos quieran a Oblak porque es determinante"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconocido que no le "sorprende" que "los equipos más importantes del mundo" se fijen "todos los años" en jugadores de su plantilla, como puede ser Jan Oblak, al que ha alabado profusamente y ha deseado que "ojalá" pueda continuar el próximo curso.



"Todos los años a final de temporada a nuestros jugadores importantes los quieren los equipos importantes del mundo. Es normal porque tenemos muchos que son muy buenos. Oblak es nuestro capitán, es importante año tras año y ojalá podamos seguir contando con su trabajo, que es enorme para el Atlético. No me sorprende que lo quieran porque es muy bueno, determinante, importante dentro del vestuario y año tras año ha logrado ir evolucionando en todos los sentidos, como portero y su manejo dentro del grupo. Ojalá pueda seguir porque para nosotros es muy importante", apuntó Simeone ante la prensa.



A nivel colectivo, el 'Cholo' celebró haber cumplido la "responsabilidad" de clasificarse para la Liga de Campeones. "Lograrlo año tras año hace que el club pueda seguir creciendo en todos los ámbitos. Cuando la responsabilidad se concreta un objetivo y en la vida no es fácil cumplir objetivos porque hay un montón de circunstancias que pueden hacer que no sucedan. Hemos tenido suerte, trabajo y constancia para estar año tras año en la Champions", analizó.



En cuanto a las posibilidades de que le Atlético vuelva a pelear los próximos años por el título de Liga, que conquistó en 2014, recordó que siguen teniendo por delante a "dos equipos extraordinarios" como Real Madrid y Barcelona.



"En Inglaterra varía el campeón, pero no varía en Francia con el PSG, en Italia con la Juventus ni en Alemania con el Bayern. Acá son dos. Se ha dicho que el Madrid no estaba jugando a gran nivel en este regreso y ha ganado nueve de nueve partidos, y nosotros haciendo un gran regreso hemos ganado seis y ya nos han sacado seis puntos. Hay que tener cuidado con lo que se habla. A partido único claro que se les puede ganar, pero en una competición larga es muy difícil", resumió.



En cuanto a su rival de este jueves, se deshizo en elogios hacia el Getafe. "Está haciendo un trabajo extraordinario cada año, superándose, estando cada vez más cerca de los primeros puestos, con el esfuerzo tremendo de unos futbolistas que están entregados a un estilo de juego que puede gustar o no, pero que les hace muy competitivos. Estoy seguro de que muy pocos equipos quieren jugar contra el Getafe. Les deseo lo mejor por su capacidad de sostener una idea. Para mi gusto, esos equipos siempre deben ser respetados", pidió.



Por último, Simeone se unió a las llamadas para evitar concentraciones multitudinarias en este final de Liga para combatir el coronavirus. "Lo único que podemos manejar es cuidarnos e invito a todos a que nos sigamos cuidando de la mejor manera, con todas las precauciones que nos piden y eliminando este tipo de situaciones pensando en el bien común, que es lo que nos interesa a todos", finalizó.