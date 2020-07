Fútbol.- Setién: "Tengamos opciones o no nuestra obligación es exigirnos al máximo"

06/03/2020 El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, en rueda de prensa DEPORTES FC BARCELONA



"¿Responsable? Soy una parte más, asumo mi parte, pero no totalmente: tampoco siento que haya hecho tan mal las cosas"



BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, afirmó que el equipo blaugrana tiene la obligación de "exigirse al máximo" este jueves contra Osasuna en la penúltima jornada de LaLiga Santander para apurar sus opciones de lograr el título de campeón, y asumió su "parte" de responsabilidad, pero "no totalmente" en caso de no lograrlo.



"Vamos a tratar de mantener nuestra exigencia máxima competitiva y de ganar el partido en previsión de lo que pueda pasar en el resto de los partidos. Tengamos opciones o no nuestra obligación es exigirnos al máximo y tratar de ganar un partido contra un buen equipo que ha completado una temporada excelente y ha cumplido sus objetivos", dijo en rueda de prensa.



En este sentido, Quique Setién llevó la contraria al delantero azulgrana Luis Suárez, que ha dado el campeonato por perdido. "Todavía no lo está porque puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que está difícil. Tiene que empatar y perder un equipo que lo ha ganado todo. Es obvio que han hecho mejor las cosas, pero es posible que se puedan dar determinadas circunstancias. Seguiremos peleando hasta el final", prometió.



Respecto a la cuota de responsabilidad en el caso de perder la Liga en el tramo final del campeonato, Setién se declaró como "una parte más. "Asumo mi parte de responsabilidad, pero no totalmente. Tampoco siento que haya hecho tan mal las cosas por haber empatado tres partidos. Le daría más mérito al rival, que lo ha ganado todo. Eso sí que es difícil", subrayó.



El técnico azulgrana admitió que "faltó frescura" a los jugadores en la segunda parte del encuentro contra el Real Valladolid, aunque desmintió que el equipo esté "agotado". "Ha rendido bastante bien, pero el rival también tiene cosas que hacer. Equipos como el Valladolid han rotado muchísimo y nosotros no lo hemos podido hacer. Veníamos de haber jugado menos de 72 horas contra un equipo bastante fresco", indicó.



Acerca de si el delantero argentino Leo Messi necesita más descanso, afirmó que mantiene los registros de otros cursos, aunque "todo el mundo va perdiendo esa lucidez y esa chispa". "A Leo le veo bien, todos sabemos quién es y si no es con goles es con asistencias. Es un futbolista de un nivel estratosférico", resumió.



Asimismo, destacó el papel del chileno Arturo Vidal. "Ha jugado más del 50 por ciento. Me parece un futbolista que transmite mucho positivismo, energía y que hace muy bien las cosas. Nos da llegada, amenaza, mucho trabajo y aporta su calidad. Es un jugador importante, sin duda", sentenció.



"DEBIMOS JUGAR CON MÁS TRANQUILIDAD"



No quiso entrar a valorar cómo ha estado el Real Madrid en este curso, pero sí apuntó que el Barça estuvo "bastante bien" en algunos encuentros y en otros, les ha "costado más". "No estoy del todo satisfecho de la continuidad en algunas cosas. Lo podíamos haber hecho mejor, haber jugado algunos partidos con más tranquilidad. Estábamos en un proceso de mejora y nos ha faltado continuidad", señaló.



El rendimiento del equipo en los partidos lejos del Camp Nou ha sido el talón de Aquiles esta campaña. "Ha habido muchos partidos muy parecidos en casa que los hemos podido resolver con más claridad, pero no hemos sacado rendimiento a lo bien que haces las cosas para asegurar los momentos de debilidad sin necesidad de sufrir. El único partido más equilibrado fue el del Atlético, que fue muy disputado, contra un gran equipo y no vi superioridad de uno u otro", comentó.



Por otra parte, prefirió no comentar las declaraciones del presidente, Josep Maria Bartomeu, que solo aseguró su continuidad hasta la Liga de Campeones. "Es el presidente el que habla, nada que decir. ¿La próxima temporada? Por supuesto, naturalmente que me veo. Esto que estás viviendo lo has vivido más veces. La realidad es que, a veces, la pretensiones no se alcanzan, pero detrás hay un trabajo. La percepción que todo el mundo tiene que tener es si el trabajo ha sido bueno o no. Si se podía haber conseguido mucho más", manifestó.