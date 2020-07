Fiorentina se lleva la victoria después de ganar 3-1 a US Lecce

Fiore ganó a US Lecce 3-1 durante el partido celebrado este miércoles en el Stadio Via del Mar. US Lecce llegó con la intención de aumentar su puntuación tras empatar 0-0 en el último partido celebrado frente a Cagliari. En cuanto al equipo visitante, Fiorentina se tuvo que conformar con un empate a uno ante Hellas Verona. Gracias a este resultado, el equipo florentino es decimotercero, mientras que US Lecce es decimoctavo al terminar el partido.

La primera parte del enfrentamiento arrancó de modo inmejorable para Fiorentina, que inauguró el marcador con un gol de Chiesa en el minuto 6. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del conjunto florentino, que se distanció estableciendo el 2-0 gracias a un tanto de Ghezzal en el minuto 38. Sumó otra vez el equipo visitante con un gol de Cutrone poco antes del final, concretamente en el 40, concluyendo el primer periodo con el resultado de 3-0.

Después de la primera parte llegó el gol para el equipo leccesi, que redujo distancias a través de un tanto de Shakhov justo antes del pitido final, en concreto en el 88, acabando el duelo con el marcador de 3-1.

En el capítulo de los cambios, US Lecce de Fabio Liverani relevó a Saponara, Dell'orco, Tachtsidis, Vera y Shakhov por Diego Farias, Petriccione, Paz, Majer y Babacar, mientras que el técnico de Fiore, Giuseppe Iachini, ordenó la entrada de Ceccherini, Venuti, Vlahovic, Castrovilli y Agudelo para suplir a Pezzella, Cutrone, Chiesa, Duncan y Ribéry.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a cinco jugadores, tres para los locales y dos para los visitantes. Por parte de los locales la tarjeta fue para Gabriel, Babacar y Donati y por parte de los visitantes para Ribéry y Ghezzal.

Con esta victoria a domicilio, el equipo de Giuseppe Iachini ocupó el decimotercer puesto con 39 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Fabio Liverani se situó en decimoctavo lugar con 29 puntos, en posición de descenso a Segunda División, al término del encuentro.

La próxima jornada el equipo leccesi jugará a domicilio ante Génova, mientras que Fiorentina buscará el triunfo en su feudo ante Torino.