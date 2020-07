España-Casado dice ante los 'barones' que "nadie" tiene que llevar al PP a la moderación:"Siempre hemos estado en ella"

15/07/2020 El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado (d), junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (i), durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular en la sede nacional del partido, en Madrid (España), a 15 de julio de 2020. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



Defiende la alianza con Cs y propone un "proyecto nacional de largo alcance" que aglutine a "cuántos más, mejor"



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que "nadie" tiene que llevar a su partido a la "moderación" porque el partido "siempre" ha estado en ella, al igual que "siempre" ha practicado las "recetas" del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Tras defender la alianza con Cs, ha propuesto un "proyecto nacional de largo alcance" que aglutine a "cuántos más, mejor".



Casado ha lanzado este mensaje ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP después de que la victoria rotunda de Feijóo con un tono moderado y un discurso focalizado en la gestión haya resucitado de nuevo el debate interno sobre la moderación y la centralidad, premisas que han defendido estos días varios 'barones' territoriales y cargos del partido como pauta para llegar al Palacio de la Moncloa.



Feijóo y el candidato a lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, han sido recibidos con un aplauso por los miembros del Comité Ejecutivo, el primero que se celebra de forma presencial desde el inicio de la pandemia y tres días después de las elecciones vascas y gallegas. Casado, que se ha fundido en un abrazo con el 'barón' gallego, ha posado después con los dos candidatos con imágenes de fondo sobre el 'Peine del viento' (San Sebastián) y 'La Torre de Hércules' (Coruña).



OPOSICIÓN "MODERADA EN EL TONO" Y "CONTUNDENTE" EN EL CONTENIDO



Tras señalar que el objetivo de la izquierda es "dividir" al centro-derecha para mantener a la baja sus posibilidades electorales y que no lo deben "consentir", ha garantizado que el PP hará una oposición "moderada en el tono" y "contundente" en el contenido. "A nosotros nadie nos tiene que llevar a la moderación porque siempre hemos estado en ella, pero nadie nos tiene que apartar tampoco del combate contra la radicalidad de algunos", ha enfatizado.



En este punto, ha defendido recuperar la "ambición nacional compartida" y ha propuesto "un proyecto nacional de largo alcance" capaz de aglutinar en torno al PP "a cuanto más, mejor". Según ha dicho, el camino es "ensanchar" el partido "hacia el centro" con un proyecto "abierto de par en par a la sociedad, a la que hay que escuchar para obtener su confianza".



Casado, que ha lamentado que la "polarización" y la "fractura" esté llevando a un sentido inverso al que vivieron en la Transición, ha asegurado que él quiere crear "nuevas alianzas" que sean "capaces de vincular a cuantos más, mejor". "No quiero ganar cultivando fobias sino afectos y propósitos compartidos", ha manifestado.



Dicho esto, ha pedido no morder "el viejo anzuelo que siempre lanza la izquierda sobre la supuesta crispación". "Solo es la sombra de sus actos, el eco de sus insultos y el reflejo de su propaganda. Ya les tenemos demasiado calados", ha resaltado, tras recordar sus campañas con el "dóberman" o el "pásalo".



Casado ha advertido además que aquellos que "pretenden recetar carnets de centrismo son los que pactan con los populistas, comunistas e independentistas en el Gobierno más radical" de a historia de España. A su emntender, frente a los "bandazos" de otros, hay que aplicar las cinco "ces del PP": credibilidad, confianza, coherencia, certidumbre y centralidad "LA VICTORIA DE FEIJÓO ES EL MEJOR AVAL PARA LLEGAR AL GOBIERNO"



Tras felicitar a Feijóo por su cuarta mayoría absoluta, algo "insólito" en los países del entorno, ha afirmado que esos resultados se deben a "una brillante gestión" y la puesta en marcha de "políticas eficaces" desde la Xunta de Galicia. "Tu victoria es nuestro mejor aval para llegar cuanto antes al Gobierno de España y esto no es nuevo porque los éxitos electorales del PP en Galicia han precedido siempre a las victorias electorales a nivel nacional", ha enfatizado.



Casado ha subrayado que el PSOE ha sufrido una derrota "sin paliativos" en Galicia, pasando a ser tercera fuerza mientras Podemos "ha sido arrasado y se ha convertido en una fuerza extraparlamentaria". "El desplome de los populistas de Podemos no ha aportado ni un solo voto al PSOE porque los ciudadanos han percibido que cualquier plan de legislatura ya ha volado por los aires y este Gobierno ya carece de rumbo alguno", ha aseverado.



En el caso del País Vasco, el líder del PP ha trasladado también su apoyo a Carlos Iturgaiz, un "gigante moral y uno de los políticos más queridos y admirados del PP". Tras destacar la campaña "en positivo y transversal" que se ha realizado, ha afirmado que partía "con el viento de cara", con encuestas publicadas e internas desde hace un año "por debajo de los cinco escaños".



El PP al final ha pasado de nueve a cinco escaños en esos comicios pero Casado se ha mostrado convencido de que recuperarán el sexto con el voto exterior y el recuento definitivo de actas. Además, ha señalado que las anteriores elecciones municipales hubo un 12% más de participación y ha agregado que, a diferencia de lo que ocurrió en 1998 cuando se presentó por primera vez como candidato, hay 150.000 vascos que "han tenido que exiliarse y emigrar por culpa del zarpazo del terrorismo".



Casado ha dicho que si los mejores resultados del constitucionalismo en el País Vasco coincidieron con el Gobierno del PP en España, ahora la realidad es la "inversa" porque "el repliegue del constitucionalismo es consecuencia a favor del nacionalismo del PSOE" iniciada en tiempo de José Luis Rodríguez Zapatero y que, a su juicio, ahora ha desembocado en la "legitimación de Bildu como socio" parlamentario. "Hay quien dice ahora que recordar la memoria de las víctimas hace perder votos, pero yo prefiero perder votos a perder el alma, como acusó Múgica a su antiguo partido", ha aseverado, cosechando un fuerte aplauso.



RECONSTRUIR EL CONSTITUCIONALISMO EN EUSKADI



Dicho esto, ha indicado que a partir de ahora van a reconstruir el constitucionalismo en Euskadi y ha advertido de que los votos perdidos del PP no han ido al PNV sino a la abstención. "Lo que debemos hacer es volver a ilusionar a esos votantes, que nos votan a nivel nacional pero se quedaron en casa", ha añadido.



De hecho, ha asegurado que "una buena parte del éxito electoral de Bildu se debe a que Sánchez le regaló el protagonismo de la campaña electoral al pactar un mes antes con ellos" y ha augurado que también le va "a regalar la campaña electoral al independentismo catalán con la mesa de autodeterminación" y por eso calla ante los beneficios penitenciarios a los presos del procés.



En clave económica, ha dicho que las políticas del PP son las que pueden sacar a España del "enorme cráter" que la crisis empieza a abrir en la economía real de los españoles: reactivando la economía, reduciendo la burocracia y bajando impuestos "y no con subidas y rigidez como plantea Sánchez" .



Finalmente, ha anunciado que el PP celebrará las jornadas "Activemos España" en el marco de los cursos de verano de El Escorial con la participación de "exponentes de gestión eficaz" como Luis de Guindos, Fátima Báñez, o Miguel Arias Cañete, y referentes de la sociedad civil como Antonio Garamendi o Manuel Pizarro, entre otros.